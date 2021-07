Játszva tanulhatnak a napközis foglalkozásokon

Kis létszámú kézművestábort szervezett Vass Zsuzsa, a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Köre Egyesület tagja a Petőfi-szigeten, az Ifjúsági szálló udvarán. Idén már negyedik éve érkeztek a gyermekek a napközis foglalkozásokra.

Negyedik alkalommal szervezték meg a Petőfi-szigeten, az Ifjúsági szálló udvarán a kézművestábort. A nyár folyamán még további két alkalommal szerveznek hasonló táborokat a gyerekeknek. Korongozás, kaspókészítés, power pool technika, azaz textilszobrászat és a pólófestés mellett a környezettudatosságot is beépítik a programokba. A foglalkozások vezetői fontosnak tartják, hogy már gyermekkorban elkezdjék a környezetvédelemmel kapcsolatos nevelést. Felhívják a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, hogy a régiből is lehet újat alkotni, illetve az apró növények ültetésére.

A táborban 11 gyermek, kilenc lány és két fiú vett részt. Ottjártunkkor Bartha Violetta keramikussal korongoztak a gyerekek.

– Ha agyagos foglalkozás van, akkor a korongozásnak van a legnagyobb sikere, megállás nélkül csinálják. Nyakig sárosak, de nem baj, nem szegi a kedvüket, ügyesek, lelkesek. A korongon elkészült darabokat, illetve amit a délelőtti foglalkozás alkalmával készítettünk, megszárítjuk, és utána hazavihetik a gyerekek. Kiégetésre sajnos nincs lehetőség a tábori körülmények között, de az elkészült alkotásokat haza tudják vinni. Otthon sütőben jó alaposan kisütik, majd akár vízfestékkel is be tudják festeni – mondta el hírportálunknak Bartha Violetta keramikus. A táborban dísztárgyak, ceruzatartó, királyi serleg és kincsesláda is készült, a gyerekek lelkesek és kreatívak voltak – tette hozzá.

A napközis táborban reggel nyolctól délután négy óráig tartózkodnak a gyermekek. Mindennap más-más kézművességet próbálnak ki. A programok vezetői arra is figyelnek, hogy többféle technikát sajátíthassanak el a táborozók, olyanokat, amelyeket a hétköznapjaikba is be tudnak építeni és az iskolai foglalkozásokon is sokkal sikeresebben tudnak majd részt venni – részletezte lapunknak Vass Zsuzsa szervező.

– Megtanítunk nekik olyan alaptrükköket, technikákat, amit az iskolában és otthon is tudnak hasznosítani. A tábor ugyanakkor kiválóan alkalmas arra, hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatos életmódra, hogy megmutassuk a gyerekeknek ennek fontosságát. Köztudott, hogy játszva tanulnak a legkönnyebben – hangsúlyozta Vass Zsuzsa. Hozzátette, vannak visszatérő gyerekek, akik már évek óta részt vesznek a foglalkozásokon.

– Igyekszem úgy összeállítani a programokat, hogy aki minden táborba eljön, annak is legyen mindig valami újdonság, amit megtapasztalhat, megtanulhat – mondta Vass Zsuzsa.