Játszva ismerkednek a nyár veszélyeivel

A városi rendőrkapitányságon is jártak a Felsővárosi Általános Iskola hathetes nyári táborának résztvevői, akik sok egyéb mellett a nyár veszélyeiről is tanulhatnak, természetesen sok-sok játékkal és izgalmas érdekességgel fűszerezve.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Szerda délelőtt már a második tábori csoportot fogadták a halasi kapitányság munkatársai. Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési előadó és kollégái játékos feladatokon keresztül hívták fel a táborozó általános iskolás gyerekek figyelmét a nyár veszélyeire.

– A szünetben jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre, de könnyebben válhatnak áldozattá is. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, esetenként óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak – sorolta lapunknak Farkasné Wodring Zsuzsanna.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A rendőrség ifjúságvédelmi szakembere szerint fontos, hogy a gyerekek minél fia­talabb korban megismerkedjenek a közlekedés szabályai­val, ismerjék a KRESZ-táblákat, még akkor is, ha csak gyalog vesznek részt a közlekedésben.

Fontos az is, hogy a szülők a családi beszélgetések során hívják fel a gyermekeik figyelmét a különböző veszélyekre. Ilyen például, hogy az idegenekben, még ha kedvesek is, ne bízzanak meg, és soha ne menjenek velük sehová, még útba igazítás céljából sem. Idegeneket soha ne engedjenek be, ha egyedül vannak otthon. Az is fontos, hogy a gyerekek ismerjék a 112-es segélyhívó telefonszámot, és a szüleik telefonszámát is.

A kamaszok is jó, ha tudják, hogy soha ne hivalkodjanak az értékeikkel, strandokon, fesztiválokon, más nyilvános helyeken soha ne hagyják őrizetlenül a táskájukat, értékeiket.

A halasi rendőrkapitányságra látogató gyerekek a közlekedési szabályokon és egyéb fontos tudnivalókon kívül kipróbálhatták a rendőrautók szirénáit, be is ülhettek a szolgálati gépkocsikba, valamint különböző érdekességekkel ismerkedhettek a bűnügyi technikusok szolgálati irodájában is, ahol egyebek mellett az ujjlenyomat-rögzítés kulisszatitkaival is ismerkedhettek.