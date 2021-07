Játszóteret takarított egy idős házaspár Kecskeméten

Hétvégén a közösségi mé­dián végigsöpört egy bejegyzés: nyolcvanas házaspár takarított a kecskeméti Gyenes téri játszótéren, hogy Németországból haza­térő dédunokáikat ne a szemét fogadja. Az ügyben megszólalt a Városüzemeltetési Kft. is.

Egy kecskeméti anyuka még múlt pénteken posztolta, hogy a Gyenes téren egy idős – mint kiderült, nyolcvan fölötti – házaspárral találkozott, akik sepregettek, szemetet szedtek. A bejegyzés szerint kiderült, azért próbálják egy kicsit rendbe tenni a játszóteret, mert Németországból jönnek haza a dédunokáik és nem akarnak szégyenkezni, hogy milyen koszos.

A kommentelők egy része a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. (KVÜ) számlájára írta, hogy sok a szemét a Gyenes téren.

– Az összes városközponti, forgalmas játszóteret naponta kellene ellenőrizni és rendbe tenni az illetékeseknek. Játszóterenként körülbelül fél óra lenne, nem egy vállalhatatlan feladat. A Gyenes tér a legközpontibb, rengeteg gyerek használja nyáron, több száz táborozó gyermek, de este is sokan múlatják ott az idejüket, persze, nem ott kellene lógni, de ott vannak. Csikkek, üvegszilánkok mindenhol, nem napokig, hetekig!

Tavaly balesetet okozott, hogy a lehullott levelek nem voltak feltakarítva hetek óta, amik elázva olyan vastag réteget képeztek, mint egy szőnyeg

– írta felháborodottan egy anyuka, hozzátéve: benne felvetődik a kérdés, megfelelően végzik-e munkájukat azok, akiknek a közterületek takarítása a feladata és a főnökeik, akiknek az ellenőrzés a dolga.

Mások azért szóba hozták azon szülők felelősségét is, akik nem szólnak rá a saját gyerekükre, ha eldobják a szemetet, és nem is szedik össze, amit maguk után hagynak.

– Vegyünk példát róluk! A dédszülők kimentek és rendet tettek. Mi lenne, ha mások is kimennének és segítenének nekik és nem valaki mástól várnák a megoldást? – írta egy másik hölgyhozzászóló.

Az ügyben a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. is megszólalt saját közösségi oldalán. Mint hangsúlyozzák, az önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés szerint a rendelkezésre bocsátott erőforrások erejéig tudják végezni a munkájukat. A Gyenes téri játszótéren heti négy alkalommal fordulnak meg munkatársaik. Hétfőn és pénteken seprőgép megy végig a sétányon, keddenként a kézi úttisztító csoport takarítja fel a teljes játszóteret, és heti egy alkalommal – ahogyan minden játszótér esetében – a játszótér-karbantartó csoportjuk átnézi az összes játszóelemet, elvégzi a szükséges javításokat, illetve összeszedik a szétszórt szemetet.

– Ez áll a szerződésünkben, erre van erőforrásunk – ezt becsülettel elvégezzük.

Ha ellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy az éjszakánként a játszótereken randalírozó fiatalok vagy hajléktalanok nagyobb mennyiségű szemetet hagynak maguk után, azt soron kívül összeszedjük.

Magunk is látjuk, sőt, mi látjuk igazán, mennyire szemetes a város! A német állapotoktól fényévnyi távolságra vagyunk. Miért? Az igen valószínű, hogy jobban felszerelt és finanszírozott egy német várost üzemeltető cég. De az is biztos, hogy a német állampolgár messze nem szemetel annyit, mint mi, magyarok. Nehéz ezt leírni, de ez a valóság. Persze, a KVÜ-n is számon lehet kérni, miért nem állunk ott a szemetelők mellett és tartjuk a kezük alá a hulladékgyűjtő edényeket, de nekünk nem ez a dolgunk – emeli ki a cég a posztjában. Felhívják arra is a figyelmet, hogy a forróságban védekezésképp a fák sok levelüktől megválnak, így nemcsak ősszel kell avarral számolni, hanem már nyáron is. A cég szerint a fotókon úgy látszik, az idős házaspár is a lehullott leveleket sepregeti, amit köszönnek nekik.

– Valószínűleg az emberi szemléleten és a cselekedeteken is változtatni kell, hogy a város rendezettebb képet mutasson. Csak együtt tudunk élhető várost teremteni – zárta posztját a KVÜ.