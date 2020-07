Játékosan tanultak a gyerekek a kecskeméti néptánctáborban

Múlt héten ismét volt Így tedd rá! néptánctábor a kecskeméti Hírös Agórában, és mint hat éve mindig, ezúttal is Oldal Henriett néptáncoktató, foglalkozásvezető szervezte.

Mint szerkesztőségünknek elmondta, immár harminckét éve került be a néptánc világába, Bedőcs József és Bedőcsné Szabó Rita révén. 2003-tól a Ceglédi úti óvodánál dolgozott óvodapedagógusként, majd 2012-ben megismerkedett az Így tedd rá! programmal. Bevezette az óvodában, amely így az országban a módszer első referenciaintézménye lett.

De mi a program lényege? Teljes mértékben gyermekközpontú, játékos eszközök és feladatok segítségével, élményszerűen ismertetik meg a gyerekeket – legyenek akár óvodások vagy alsó tagozatosok – a néptánc alapmotívumaival. Rengeteg dalt és mondókát is tanulnak – magyarázta Oldal Henriett.

Az elmúlt években több száz résztvevője volt a táboroknak. Nemcsak olyan táborozók jönnek, akik az óvodában, iskolában járnak néptáncszakkörre, -foglalkozásra, hanem olyanok is, akiknek ez az első találkozásuk a néptánccal. Volt több külföldről hazatelepült család, amely két vagy három nyáron is beíratta gyermekét. Akinek pedig megtetszik az egész és kitartó, később bekerülhet a Kecskemét Táncegyüttesbe is.

Aki még szeretne idén nyáron Oldal Henriett-tel táborozni, megteheti augusztus 3–7. és 10–14. között. Jelent­kezni a Hírös Agórában lehet.