Játékórával kell jelezni a parkolás kezdetét a rendelőnél

Február 3-tól időkorlátos lesz a hunyadivárosi orvosi rendelő előtti parkoló Kecskeméten, legfeljebb két órára lehet majd otthagyni az autót. Az önkormányzati képviselő elmondta, a betegek érdekében van szükség a változtatásra.

Időkorlátosak lesznek február 3-tól a parkolók a Hunyadi téri orvosi rendelő előtt. Az autót legfeljebb két órára lehet ott hagyni, a parkolás kezdetét pedig egy műanyag vagy papír számlapos, az iskolában használatos, tanszerboltban kapható mutatós órával kell jelezni a szélvédő alatt. Minderről nemrég helyeztek ki tájékoztatást a rendelőben, a híre aztán villámgyorsan elterjedt a legnagyobb közösségi oldalon, némiképp megosztva a hozzászólókat.

– Az intézkedésre az orvosi rendelőbe érkező betegek érdekében van szükség – jelentette ki Pászti András, a Hunyadiváros önkormányzati képviselője (az épületben két-két felnőtt és gyermek háziorvos praktizál). Mint a képviselő elmondta, rendszeresen kapott panaszokat főként édesanyáktól, hogy amikor a doktorhoz viszik beteg gyermeküket, nem tudnak leparkolni a rendelőnél, sem a Gáspár iskola előtt, mert nincsen szabad hely. Ha pedig esetleg nem kijelölt sávba, hanem a fűre állnak, akkor megbüntetik őket a közterület-felügyelők.

Pászti András a probléma megoldása érdekében több alkalommal is helyszíni bejárást kezdeményezett az ügyben érintettek részvételével, az egyeztetéseken ott voltak az önkormányzat és a Városrendészet, valamint közeli Napsugár óvoda, a Hunyadi János iskola és a Gáspár András iskola munkatársai, valamint a háziorvosok is. Megvizsgálták, milyen módon lehetne kulturáltan segíteni a helyzeten; a fizető parkolás bevezetése nem jött szóba.

A probléma visszavezethető a Kecskeméten is már egyre megszokottabb jelenségre, hogy a frekventált részeken – intézményeknél, belvárosi utcákban, kórháznál – egyszerűen annyira sok autó jön össze, hogy fizikailag képtelenség nekik helyet biztosítani, már ha a zöldfelületeit meg kívánja tartani a város. Úgy tudjuk, a hunyadivárosi rendelőnél több helyet rendszeresen a Gáspár iskola kollégistáinak autói foglalnak el, ami esténként természetesen nem is jelentene gondot, de napközben alaposan megnehezítheti a betegek vagy szülők parkolását.

Végül a már említett megoldás mellett született döntés, az új rendszert február 3-tól vezetik majd be. Parkoláshoz használható papír-műanyag számlapos órát a rendelőből is ki lehet majd hozni (illetve ha már nincs rá szüksége a rendelő látogatójának, illik vissza is vinni). Nyilván vannak még kérdőjelek az új rendszerrel kapcsolatban, például mennyire lehet bízni az autósok becsületességében, miként szűrhető ki, hogy valaki a két óra lejárta előtt ne állítsa át az óra mutatóit.

Megkérdeztük a Városrendészetet is az új rendszerről. Csíkos Imre vezető úgy nyilatkozott, hogy a bevezetés után – mikor már táblák is tájékoztatni fogják a sofőröket a szabályokról – jó darabig nem fognak büntetni, hanem figyelmeztetéseket helyeznek ki a szélvédőkre. Magyarán egy tesztüzem veszi kezdetét, és ha beválik, lehet, hogy máshol is alkalmazni fogják Kecskeméten. Csíkos Imre kijelentette: a fizetős parkolás bevezetése itt fel sem vetődött, ugyanakkor valamilyen módon el kívánják érni, hogy egyes autók ne foglaljanak el egy-egy helyet fél vagy akár egy egész napra.