Járda, kerékpárút és gyalogátkelőhely is épül Akasztón

A végéhez közelednek a Fenntartható Közlekedésfejlesztés Akasztón című projekt munkálatai – tudtuk meg Suhaj­da Antaltól, Akasztó polgármesterétől.

A zömében pályázati forrásból megvalósuló beruházás két részből áll. Egyik cél a település kerékpáros és gyalogos közlekedésének biztonságossá tétele. Ennek keretében automata és nyomógombos jelzőlámpákat helyeznek üzembe a Szent István és a Dózsa György utcánál, emellett a Csengődi és a Fő út torkolatánál gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. Ugyancsak e projekt keretében készült el 15 parkolóhely a Fő úton, az óvoda és a Faluház szomszédságában. Innen indul ki a két méter széles és másfél kilométer hosszú, felújított kerékpárút is, melynek útcsatlakozásait is teljesen felújították az 53-as főút aszfaltvonalától az ingatlanok vonaláig. A beruházás másik része a Szent István utcán épülő, illetve csaknem kész, térkövezett járda, ahol a hiányzó szakaszokat is megépítették, így biztosítva a járda folytonosságát. A gyalogút Hunyadi utcáig húzódó szakasza másfél, míg a Hunyadi utcától a Jászberényi utcáig két méter szélességben épül meg, mindösszesen 1231 négyzetméter felülettel. A beruházásnak le kell zárulnia szeptember 29-ig, a kivitelező augusztus végére kívánja lebonyolítani a műszaki átadás-átvételi eljárást.

Mivel a Fő úton húzódó kerékpárút – legalábbis jogszabályi szempontból – nem alkalmas a gyalogos közlekedésre, mellette egy méter szélességben alakítanak ki egy járdaszakaszt, melyre a közlekedési hatósági forgalomba helyezés miatt van szükség. A beruházás összköltsége 147 millió forint, melyből 120 millió forint pályázati forrásból származik, míg az önkormányzat 27 millió forint önerőt biztosított.

Más pályázat keretében a közeljövőben elkezdődik a több mint 14 kilométer hosszú Akasztó–Dunatetétlen–Solt kerékpárút építése is, melyhez kapcsolódóan már kiírták a közbeszerzési eljárást.