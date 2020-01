Januártól új benzint tankolunk

Januártól nőtt az üzemanyagok biológiai eredetű összetevőinek az aránya, így hazánk is csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz.

A benzin használatával a járművek fogyasztásában lényeges változást nem lehet majd érezni, a régi típusú gépkocsiknál viszont szükség lehet a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére. A 95-ös oktánszámú benzin bioetanol-részaránya egy kormányrendelet szerint legalább 6,1 százalék lett ez év január 1-jétől, a dízelhez kevert biodízel minimális részaránya 6,4 százalékról 8,2 százalékra nőtt – közölte a napokban az MTI.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elmondta, a 95-ös benzint E10-es matrica jelzi az eddigi E5-ös helyett. A magasabb bioetanol-tartalom azon országokban, ahol már bevezették, az eddigi tapasztalatok szerint nem okozott műszaki problémát – hangsúlyozta a főtitkár, hozzátéve, hogy esetleg régi típusú gépkocsiknál szükség lehet a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére.

A Magyar Autóklub tájékoztatása alapján eddig Finnországban, Franciaországban, Németországban és Belgiumban használták az E10 üzemanyagot. Az autóklub szerint bizonyos régebbi autótípusoknál ez az új üzemanyag károsíthatja a motort. Tájékozódni például az Európai Autógyártók Szövetsége által közzétett angol nyelvű oldalon lehet, de lapunk talált már magyar nyelvű weboldalt is. Süli Attila, a Start Stop Autószerviz műhelyvezetője elmondta, 15–20 éves autóknál lehet gond, és azoknál sem azonnal, hanem évek alatt: egyfajta lerakódás lesz az üzemanyag-ellátó rendszerben, többek közt ez okozhat problémát. Hozzátette, mivel ezek már nem mai járművek, így a javítási költség akár az autó akkori árával is egyenértékű lehet.

Szabó Ferenc, egy benzinkút állomásvezetője úgy fogalmazott, náluk is már ezt a fajta üzemanyagot lehet tankolni, mely tudomása szerint hamarabb – pár hónap alatt – megromlik. Ő azt javasolta, hogy ha valaki nem használja rendszeresen az autóját, akkor emiatt ne tankolja azt tele. Sokakat érdekel az is, hogy a benzines kisgépekkel mi lesz. Horváth László, egy kisgépekre szakosodott üzlet képviselője elmondta, ezekre igen rossz hatással van az új összetételű üzemanyag, mert megtámadja a gumialkatrészeket. Kifejtette, már az elmúlt években is gyakrabban jelentkeztek ilyen problémákkal a kisgéphasználók, de mivel az etanoltartalom az eddigi duplájára nőtt, így várhatóan még gyakrabban lesznek ilyen gondok. Javaslata szerint amikor hosszabb ideig nem használjuk a gépet, öntsük ki az üzemanyagot a tartályból, és járassuk addig a motort, amíg az összes benzin el nem fogy abból.

A megkérdezettek mindegyike megjegyezte, a prémium üzemanyagok összetétele nem változott, így aki a magasabb etanoltartalom miatt ódzkodik az E10-es tankolásától, az ezzel töltheti meg járművét. Más kérdés, hogy ezek a prémium üzemanyagok, kutaktól függően, de jelentősen – akár ötven forinttal is – drágábbak a normál E10-estől.