Január 1-jétől új cég adja a buszokat, de nem rögtön újakat

A MOL többségi tulajdonában lévő ITK Holding Zrt. egyik tagvállata, az Inter Tan-Ker Zrt. végzi 2020. január 1-jétől 2029. december 31-ig a buszos személyszállítást Kecskeméten – döntött szinte egyhangúlag kedden rendkívüli ülésén a kecskeméti közgyűlés. Jövő év május 1-jéig 45 új, alacsonypadlós buszt állítanak üzembe a megyeszékhelyen, az év első harmadában viszont használtak fognak közlekedni a városban. Homoki Tamás alpolgármester kijelentette: egycsapásra nem oldódik meg minden probléma a kecskeméti buszközlekedésben, de jó úton járnak.

Tavaly decemberben a közgyűlés megszavazta, hogy az önkormányzat a felmerülő problémák – indokolatlan költségigények és a romló színvonal – miatt ne hosszabbítsa meg szerződését a DAKK Zrt.-vel. Ezután pedig megalakult az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Közlekedési Központ a helyi buszos személyszállítás jövőbeli szervezésére. A témáért felelős alpolgármester, dr. Homoki Tamás akkor is hangsúlyozta: a cég feladata, hogy azokat a feladat- és hatásköröket professzionális gazdasági szereplőként átvegye, melyeket korábban a közgyűlés gyakorolt.

A cég nyáron kiírta a pályázatot a helyi buszos személyszállításra, a pályázati dokumentációt öt cég vásárolta meg – az ITK Holding Zrt., a VT-Arriva Kft., a DAKK Zrt., a Kunsági Szervíz Kft. és a B&B Travel Kft. -, a szeptember 23-ai időpontig csak az ITK nyújtotta be anyagát, a pályázat így eredményes lett, a nyertes az egyedüli ajánlattevő. A témáért felelős alpolgármester, dr. Homoki Tamás a keddi rendkívüli közgyűlésen javaslatot tett, hogy a Közlekedési Központ az Inter Tan-Ker Zrt. -vel tíz évre, 2020. január 1-jétől 2029. december 31-ig kössön közszolgálati szerződést (az előterjesztésben még az ITK Holding szerepelt, ezt az ülésen szóban pontosította az alpolgármester, hogy a szerződés a cégcsoport tagvállalatával, az Inter Tan-Kerrel jönne létre, de az együttműködésben az egész ITK holding részt fog venni). Homoki Tamás hozzátette: a szerződés adott esetben további 5 évre meghosszabbítható.

Mint utánanéztünk, a buszállománnyal kapcsolatban alapvető követelmény, hogy az Inter-Tan-Ker által biztosított buszok átlagéletkora jövő év május 1-jén nem haladhatja meg az 1 évet, majd minden évben az átlagéletkor az előző évinél csak 1 évvel lehet magasabb. De Közlekedési Központ azt is kiköti, hogy az utolsó év kezdetén, azaz 2029. január 1-jén a buszok átlagéletkora nem lehet több, mint 7,6 év. Az új szolgáltató azt is vállalja, hogy jövő év május 1-jéig 45 új, alacsonypadlós buszt állít üzembe Kecskeméten (ebből 8 tartalék lesz), addig viszont ideiglenesen más, használt buszokat fognak bevonni.

Nem kerül kevesebbe a városnak, mint a DAKK

A Közlekedési Központ az Inter Tan-Kernek használatra térítésmentesen átadja a huszonöt Mercedes hibridhajtású buszt, az utastájékoztatási rendszert, a déli iparterületen épült busztelephelyet és a Széchenyi téri buszállomást is. Utóbbi esetében azonban felhívják az Inter Tan-Ker figyelmét, hogy nincsen se vécé, se vizesblokk, se pihenő, ezekről a cég köteles gondoskodni. Homoki Tamás arról is beszélt, hogy 2023-tól a tízévessé váló hibridhajtású Mercedeseket folyamatosan kivezetik a személyszállításból, ennek ütemezését egyeztetni fogják a szolgáltatóval.

A részletes pénzügyi ajánlatból kiderül, hogy az ITK 1 milliárd 30 millió forint bevétellel számol, 1 milliárd 995 millió forint indokolt költséggel és 235 millió forint észszerű nyereséggel. Ebből pedig következik, hogy a jövő évre az ellentételezési igénye 1 milliárd 200 millió forint (ami egyébként magasabb az önkormányzat által a DAKK-nak kifizetett korábbi hozzájárulásoknál). Az előterjesztésben az áll, hogy az ellentételezés igény összege csak és kizárólag szigorú, objektíven ellenőrizhető, dokumentumokkal alátámasztott feltételek esetén változhat, például ha a város többletszolgáltatást rendel meg.

Nincs fűtés, klíma, telefonozik a sofőr? Kötbér!

A szerződésben az is szerepel, hogy a szolgáltatónak WiFi-t kell biztosítania a buszokon, és köteles kötbért fizetni, ha például egy járat kimarad, ha meghibásodik a fűtés vagy a légkondicionáló, ha a buszvezető eltér a járat útvonalától, mindkét fülében headsetet használ, vagy mobiltelefonál, esetleg videót néz.

Ez a cég lesz a buszos szolgáltató Kecskeméten

A 2002-ben alapított Inter Tan-Ker Kft. 2009-ben lett részvénytársaság, a budapesti székhelyű és debreceni telephelyű ITK Holding Zrt. ma már az IT és a távközlés, az energetika, a projektmenedzsment és minőségbiztosítás mellett a közlekedési piacon is meghatározó szereplő. A MOL Nyrt. tavaly vásárolta meg a cég többségi részesedését. Az ITK tevékenységei között a legmeghatározóbb az autóbusz üzemeltetés és karbantartás, az utastájékoztató, valamint forgalomirányító rendszerek fejlesztése, üzemeltetése. Budapesten és Debrecenben több mint kétszáz, a cég által üzemeltetett autóbusz fut. A vállalat nemrég új beruházásba kezdett, ötezer négyzetméteres üzemcsarnokot épít 2 milliárd forintból Debrecenben, várhatóan a jövő év első felében fejeződnek be a bővítési munkálatok. Nemrég mutatták be a magyar mérnökök által fejlesztett Mercedes-Benz Reform-S School iskolabusz prototípusát is.

Kérdések és válaszok

Homoki Tamás alpolgármester a testületi ülésen kiemelte: a DAKK-kal való szakítása óta a testület minden döntést tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott meg, ami bizonyítja, hogy ebben a nagy horderejű kérdésben közösen gondolkodik mindkét oldal. Hangsúlyozta: az Inter Tan-Kerrel szemben megfelelő biztosíték, hogy több mint tíz éve aktív résztvevője a közösségi közlekedésnek Budapesten és Debrecenben, többségi tulajdonosa a legnagyobb magyar vállalat és hogy buszai több mint 100 millió kilométert futottak és 1 milliárd utast szállítottak. Kijelentette azt is: jövőre nem változik a jegyek, bérletek ára, hiszen szeretnék vonzóbbá tenni a buszozást. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy január 1-jétől “nem jön el rögtön a Kánaán”, szükség lesz egy átmeneti időszakra, összecsiszolódásra, de véleménye szerint a város jó úton jár a közösségi közlekedés átszervezése terén – a következő feladat a vonalhálózat és a menetrend modernizálása lesz. Homoki Tamás köszönetet mondott többek között a DAKK-nak, hogy “ha hibákkal tarkítottan, vitákkal terhelten is”, de ellátták a városban a buszoztatást, valamint az átszervezés két főalakjának, dr. Orbán Csaba városüzemeltetési osztályvezetőnek és Hári Ernőnek, a Közlekedési Központ ügyvezetőjének.

Kossa György, az Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója is jelen volt a testületi ülésen. Kijelentette: „egy dinamikus, fejlődő, a polgárok életminőségén javítani szándékozó városba jönnek”, és ebben szeretnének partnerek lenni egy folyamatos innovációval, ahogy azt Debrecenben is megvalósították. Kiemelte azt is, hogy abszolút transzparens céget vezet, minden működésük átlátható. Kossa György is elmondta: “az őszinte beszédhez hozzátartozik”, hogy a váltás nem megy egyik napról a másikra, akár egy-három évre is szükség lehet.

Az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület részéről Király József és Dobos József képviselők is üdvözölték az új szolgáltatót: előbbi szerint környezet-és pénztárcakímélő módon teremthet 21. századi buszközlekedést, utóbbi szerint pedig van benne fantázia. Dobos ugyanakkor kérte az Inter Tan-Kert, hogy üljenek le a DAKK-os buszvezetőkkel egyeztetni, mert aggódnak a jövőjük miatt.

Bodrozsán Alexandra a kormány új buszstratégiáját hozta fel, miszerint 2022-től csak elektromos buszokat lehet venni a közösségi közlekedés számára. Ennek fényében pedig aggodalmának adott hangot, hogy az Inter Tan-Ker terveiben csak dízel buszok szerepelnek. Kifogásolta a szerződés tíz plusz öt évre való megkötését is, szerinte ez túl hosszú elköteleződés, gyakrabban kellene adni lehetőséget a váltásra.

Homoki Tamás válaszában elmondta: nyitottak arra, hogy a jövőben előnyben részesítsék az alternatív meghajtású buszokat, ezért is örülnek egy olyan partnernek, amelynek ezen a téren tapasztalata van. Viszont azt is hozzátette, hogy a kormány buszstratégiája még nincs azon a szinten, hogy arra alapozni lehessen a január 1-jétől induló új kecskeméti szolgáltatást. Egyelőre nem tudni, hogyan, milyen forrásból lehetne a busztöltőket kiépíteni, arról nem beszélve, hogy 20-30 busz egyidejű töltéséhez hatalmas méretű áramfejlesztésre lenne szükség. Ez persze cél, de itt még nem tartanak. A tíz plusz öt éves szerződést Homoki Tamás szerint a piaci törvényszerűségek indokolják – ha azt várják el, hogy látványos javulás legyen a buszközlekedés területén, akkor ahhoz egy cégnek megfelelő infrastruktúrát, személyi állományt kell kiépíteni, és hosszabb idő, míg egy ilyen modell működőképes, nyereséges lesz.

Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette: a felmerült igények, feltételek alapján a szerződés évente felülvizsgálható, és közös megegyezéssel módosítható.

A határozat-tervezetet végül 19 igennel, dr. Vancsura István (Szövetség) tartózkodása mellett fogadta el a testület.