Izsáki postagalambok repültek a londoni olimpia megnyitóján is

Három és fél évtizede alakult meg az N-10 Izsáki Postagalambász Egyesület, mely azóta több bajnoki címmel és kiváló röpképességű, gyönyörű galam­bokkal öregbítette a település hírnevét. A 35 éves társaság célja, hogy továbbra is együtt maradjon az elhivatott csapat, és küldetése, hogy megszólítsa a fiatalokat.

Idén 35 éves az Izsáki Postagalambász Egyesület, mely 2016-tól N-10 Izsáki Postagalambsportért Civil Társaság néven működik. Az egyesületet szenvedélyes izsáki és kecskeméti postagalambá­szok alapították, de a kecskemétiek később városukban hoztak létre saját szervezetet. Ekkor nevük megtartása mellett újraalakultak 12 fővel, tagjaik között szabadszállási és továbbra is izsáki tenyésztőkkel. A szervezet életében a legutolsó jelentős változást a civil társasággá alakulás jelentette 2016-ban. Páli Lukács, a társaság elnöke elmondta, hogy az alapítás után röviddel, 1988-tól már versenyeken indultak és azóta évente többször is sikerrel indítják galambjaikat a tagok a különböző megméretéseken.

Jelenleg 14 taggal működnek, Izsákról, Szabadszállásról, Ágasegyházáról és Soltszentimréről is berkeikben tudhatnak lelkes és sikeres postagalamb-tenyésztőket.

A társaság egészen komoly eredményekkel büszkélkedhet: több tagjuk kerületi bajnoki címet nyert. Több tenyésztő rövid- és középtávú röpcsoportbajnok lett, Páli Lukács pedig hosszútávú röpcsoportbajnokságot nyert csapatával. Részt vettek a postagalamb-olimpián is, ahová csak minősített példányokkal kvalifikálhatják magukat a tenyésztők. A versenyek előtt pedig rendszeresen szerveznek edzőutakat és egyéni tréningeket is a postagalamboknak. A tenyésztők galambjai számos esküvőn és egyéb rendezvényen szereznek emlékezetes pillanatokat a résztvevőknek, amikor magasba engedik őket. A londoni olimpia megnyitójára az egyesület négy tagja is küldött galambokat, de a vatikáni Szent Péter térről is szálltak fel izsáki galambok Ferenc pápa jelenlétében.

Minden évben rövid-, közép-, és hosszútávú versenyeken is indulnak a társaság galambjai. A rövidtávú program 100 és 300 kilométer közötti távot jelent, ekkor gyakran országhatáron belül maradnak a galambászok, vagy átruccannak a szlovákiai Kutyba. A középtávú versenyek 300 és 500 kilo­méter közötti távon zajlanak, ekkor már például Brnóból is felszállhatnak a galambok, míg a hosszútávú versenyeken 500 és 800 kilométer közötti távot teljesítenek a hazaszálló postagalambok, ez Lipcse–­Izsák távot jelent, de a Magyar Postagalamb Szövetség által rendezett Pannon Maratonon 800 kilométer feletti versenytávot is kell repülni.

Tavaly 16 úton vettek részt, többek között Lipcsében is, ahol 1111 tenyésztő összesen 11.504 galambot engedett fel. Itt Tóth István galambjai első és második helyen végeztek röpcsoportban, valamint az egyesületi bajnoki címet is begyűjtötte a tenyésztő, mellyel a kerületben is elhódította az Anker Alfonz-vándorserleget. Középtávon Szűcs Attila, rövidtávon pedig Szekeres Imre galambjai bizonyultak a legjobbnak.

Kiállításon is rendszeresen szerepelnek az izsáki postagalambok, de az ő esetükben nem elég a szép küllem a részvételhez, a kiállítási példányoknak minden évben előírt távolságot kell megtenni, és a versenypéldányoknál számontartják az úgynevezett életteljesítményt, vagyis összes díjkilométert, amit versenyen valaha megtett az adott galamb. Vannak olyan példányok, melyek 25–28 ezer díjkilométert teljesítettek életük során. A versenyek után Szalai Benedek gyűjtési és órabontási koordinátor Hunyadi utcai címén gyűjtik be a galambokat és jegyzik fel az eredményeket. Szalai Benedek elmondta, hogy ez ma már modern csipgyűrűs technológiával történik, az eredmények pedig azonnal megjelennek az országos központi számítógépes rendszerben.

Az elnök a postagalambok rendkívüli képességeiről is szót ejtett. – A postagalamb hihetetlenül kitartó fajta, hatalmas távokat képes egyvégtében megtenni, egy 800 kilométer feletti utat akár 10 óra alatt is teljesíthet, ha megfelelőek az időjárási körülmények. A galambok akár testsúlyuk felét is elveszíthetik egy hosszú út során, közben csak inni szállnak le. Nagyon hűséges állatok, ragaszkodnak dúcokhoz és párjukhoz is, monogám fajta a postagalamb. A tudomány mind a mai napig nem adott végleges választ arra, hogy miként találnak haza nagy távokból, a feltételezések közül a legvalószínűbb, hogy a Föld mágneses mezője segíti őket a tájékozódásban – mondta Páli Lu­kács és hozzátette, hogy naponta kétszer reptetik saját galambjaikat, alkalmanként fél-egy órányi időtartamot.

Az elnök szerint a tenyésztőnek és a galambnak összhangban kell lenniük, a társaság tagjai mindannyian erre törekednek. Egy jó galambász tud kommunikálni a galambbal, hiszen az mindig jelez aktuális állapotáról, amit meg kell látni.

A jövőt illető terveik között fontos, hogy együtt tartsák közösségüket, továbbra is az összetartás jellemezze őket és örüljenek egymás sikerének. – Fontos érték számunkra, hogy együtt legyünk és tanuljunk, illetve felelősséggel viseltessünk a ránk bízott galambokra. A közösségünk nagyon szépen működik – mondta Páli Lukács. Szalai Benedek hozzátette: – Küldetésünk még a fiatalok megszólítása és bevonása, szeretnénk megmutatni nekik a galambászat szépségeit – hangsúlyozta a koordinátor, akinek lánya, Hanna lelkes segítője a galambok ellátásában és a versenyek alkalmával is. Szalai Benedek elmondta, hogy a társaság tagjai nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt a Hunyadi utca 16. szám alatt a látványos galambgyűjtésekre, vagy akkor is, ha a postagalambokkal ismerkednének és megtekintenék röptetésüket.