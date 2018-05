Izgatottan készülnek a diákok a ballagásra

Több ezer diák ballag el pénteken és szombaton. Életük egyik meghatározó emléke maradhat e szép nap.

A ballagás az iskolák életében is mindig meghatározó. Vannak alma materek, ahol követik a hagyományokat. A Bolyai Gimnáziumban – 30 éves fennállása óta – a diákok mindig az egyenruhában ballagnak el, nem készíttetnek külön ruhát erre az alkalomra.

– A lányoknál fehér blúz, fekete szoknya vagy nadrág és az elengedhetetlen bolyais gallér, vagy ahogyan a bolyaisok nevezik, partedli. A fiúknál fehér ing és bolyais nyakkendő a kötelező, de előfordul olyan osztály, ahol a fiúk öltöny mellé veszik fel az egyen nyakkendőt – tudtuk meg Schnell Ildikó igazgató-helyettestől. – A virágokból mindig kapnak bőségesen, de azt kérjük, csak egyetlen csokorral vonuljanak végig a termeken, a többit az asztalukon hagyják. Ez jól bevált, mindenkinek sokkal kényelmesebb.

A Kandó középiskolában pénteken egyszerre tíz osztály ballag. Ez nagy szervezést igényel, minden alsóbb évfolyamos osztály kiveszi részét a díszítésből, a szervezésből.

A ballagási ruhák nagyon sokszínűek az iskolában. Minden osztály maga dönt.

– Inkább a merészség, az egyediség jellemzi a ballagási ruhákat – mesélte Erdős Zsuzsánna tanárnő.

A ruhatechnikusok például maguknak varrják meg, míg a többiek elkészíttetik. A tanév elején kiválasztják, és decemberre a szalagavatóra már abban érkeznek. A fiú öltönyök általában 25-30 ezer forintból kijönnek, inggel, nyakkendővel együtt. A lányok ruhája valamivel alacsonyabb árkategóriában mozog. A kosztüm mellett többen hosszú ruhában ballagnak, a művészetisek pedig előfordul, hogy egyszerű fehér blúzt és sötét szoknyát részesítik előnyben.

Az osztálytermeket mindig a végzősök alatt járó osztályok díszítik fel. A hagyományokat követik, mindig van idézet a táblán, tarisznya az asztalon, melyben továbbra is a legkisebb pénzérme, pogácsa, névsor és a kis fiola található meg. Virág pedig olyan, amilyet a díszítő osztály hoz. Az orgona mellett a törökszegfű, a margaréta a népszerű.

– Az osztályommal mi idén a lépcsőket díszítjük, egynyári virágokkal, melyeket a ballagás után ki lehet majd ültetni, nem vesznek kárba – árulta el a tanárnő.

A pénzvirág még mindig divatos

A ballagás elengedhetetlen kelléke a virágcsokor. Míg régen a nagy, telt, sokszálas bokréták hódítottak, mára leginkább a kisebb, de különleges csokrokat keresik. Kecskemét legrégebbi virágboltja, a Rákóczi úti Florist Virágszalonban is elsősorban a hosszabb, mutatós, néhány szálas csokrok a népszerűek különleges, export virágokból.

Gudmonné Csikai Julianna tulajdonos több évtizedes tapasztalattal köti a csokrokat. – Leginkább a rózsát, flamingót, strelíciát, orchideát, színes kálát kérik a középiskolai ballagásokra. Akár egy-egy szálat is, melyet dekoratívan feldíszítünk leucadendronnal, egzotikus, szafari növényekkel, kengurulábbal, proteával. Néhányan kis ballagási állatfigurákat is kérnek hozzá, bár ez inkább az általános iskolai ballagásoknál jellemzőbb – részletezte.

A virágboltban sok egyéni kívánságot is teljesítenek. A fiúknál nagy divat a szerencsebambusz, melyhez akár egy kis üveges italt, cigit is belekötnek. Volt már rá példa, hogy fodrász tanulónak ollóval, focibarátnak kisebb focilabdával díszítették a csokrot. Idén pedig egy teniszütőt kell virágba „öltöztetniük”, mely igazán nagy kihívás lesz a számukra. A pénzvirág sem ment még ki a divatból, melyet továbbra is papírpénzekből készítenek el.

A virágcsokrok ára általában 3-5 ezer forint között mozog, természetesen lehet ettől drágábbat is köttetni. Igény azonban inkább az olcsóbbakra van.

– Szeretjük, ha előre megrendelik a csokrokat, de a ballagási napokon is több kész csokrot előre elkészítünk, hiszen mindig akadnak, akik az utolsó pillanatra hagyják a virágvásárlást – tette hozzá Gudmonné.

Külföldről érkeznek a csodaszép virágok

A gyönyörű nagy fejű, úgynevezett örökrózsát és a többi különleges virágot külföldről exportálják. A rózsákat az Egyenlítő környékéről, ahol mindig nagy meleg van, míg a többit például Hollandiából. – Sajnos hazánkban a klíma nem teszi lehetővé, hogy ilyen gyönyörű virágokat gazdaságosan termelni lehessen. Az azonban tévhit, hogy fagyasztva érkeznek, + 8 fokon szállítják a virágokat, ennek köszönhető, hogy pompáznak. Ha megfelelően kezelik, akkor hosszú napokon át gyönyörűek maradnak – jegyezte meg a tulajdonos.