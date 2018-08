Itt a kánikula, mit együnk és igyunk hőségben?

A meleg napokon is jól érezhetjük magunkat, és kivédhetjük a forróság okozta kellemetlenségeket, ha odafigyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, nem engedjük testünket túlhevülni, és az évszaknak megfelelően táplálkozunk.

A felnőtteknek is nagyon fontos, hogy eleget igyanak, de a csecsemők, kisgyermekek és idősek könnyebben kiszáradnak, ezért náluk még kiemeltebb figyelmet kell fordítani a folyamatos vízfogyasztásra. Ajánlott napi minimum 8 pohár vizet meginni minden felnőtt számára. Ám, ha a hőmérséklet emelkedik és erős fizikai munkát végzünk vagy sportolunk, további folyadékra van szükség, ami akár plusz 1–2 liter is lehet. Időskorban gyakori a szomjúság érzésének csökkenése. Ne várjuk meg a szomjúságot, rendszeresen igyunk. A legegészségesebb szomjoltó a víz, ihatunk csapvizet, ásványvizet is. Készíthetünk mentaitalt, citrommal, összevágott mentalevelekkel ízesítve a vizet. Cukrozott üdítőitalokat ritkábban fogyasszunk.

A magas víztartalmú élelmiszerek fogyasztása is hozzáadódik a napi folyadékbevitelhez: ilyenek a lédús gyümölcsök, dinnye, barack, körte. A levesekkel az izzadás során elvesztett sót is pótolhatjuk. Kánikulában az emberek hajlamosak jégbe hűtött italokat fogyasztani, de a nagyon hideg innivalótól csak még jobban izzadunk, ezért jobb a kicsit hűvös, de nem jeges szomjoltó. Az alkoholos italok azért sem alkalmasak a folyadék pótlására, mert az alkohol lebontásához a szervezetnek még további vízre van szüksége. A koffein pedig vízhajtó hatású. Ne feledjük, hogy az energiaital nem a gyermekek számára készült, felnőttek is mértékkel fogyasszák.

Többször keveset

A forróság hatására szervezetünknek 10–15 százalékkal kevesebb energiára van szüksége, ha nem csökkentjük az elfogyasztott kalóriát, hízáshoz vezethet. A zsíros, magyaros ételek kánikulában előnytelenek, fokozzák az izzadást. Naponta többször együnk keveset, könnyű ételeket fogyasszunk. A levesek remek folyadékpótlók, a nyári időszak pompás gyümölcsei pedig nem csak folyadékot, de vitaminokat, antioxidánsokat, rostokat is tartalmaznak.