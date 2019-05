Ismét röpködtek a sárkányok a rét fölött (galéria)

Ki gondolná, de immár negyedszázados lett Kecskeméten a tavaszi sárkányeresztő találkozó, amelynek ezúttal is az arborétum melletti Kápolna rét volt a helyszíne.

A találkozót immár huszonötödik alkalommal rendezte meg a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. Sokáig húsvétkor volt, három éve viszont a gyereknaphoz időzítik, hogy így is programot kínáljanak a családoknak.

Az időjárás annyiból kedvezett a sárkányeregetés híveinek, hogy esővel nem kellett számolni, viszont a szél is hiányzott időnként – a fanatikusoknak ez sem szegte kedvét. A szervezők a szokásoknak megfelelően készültek játékos programokkal, így bárki kipróbálhatta a Tudor Játszóház egyedi készítésű fa táblás játékait, gólyalábazhatott vagy szappanbuborékot is fújhatott, és természetesen saját kezűleg, papírból és bambusznádból megalkothatta a maga repülő alkalmatosságát. Az égből, egész pontosan sárkányból több alkalommal cukorkák potyogtak, a gyerekek nagy örömére. Aki azt gondolná, hogy a sárkányozás csak a legkisebbek mulatsága, nagyot téved: fiatal felnőttek és a szülők is lelkesen húzták-engedték a zsinórt.

– A kantározás a jó sárkány titka, azaz hogy miként kötjük rá a madzagot. Persze a megfelelő szél sem árt. És hogy mi a jó a sárkányeresztésben? Főként az élmény, hogy olyan dolgot készítünk, ami repülni tud. És a környezet, a mozgás, a friss levegő segít kikapcsolni a hétköznapi gondokból – mondta Bibor Anna, a Szórakaténusz múzeumpedagógusa.