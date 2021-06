Ismét lehet vásárolni a nyárlőrinci piacon

Falusi Emese kézműves ékszerkészítő gondolt egy nagyot, még pedig azt, hogy legyen újra élet a helyi piacon.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára és Karácsony Gergely valójában helytartó lenne

Az elképzelést többen is támogatták, ezért beszélt Pénzváltó István polgármesterrel és Szakácsné Marsa Edina jegyzővel, akik beleegyezésüket adták.

A szervezői munkát nagy lelkesedéssel kezdte el, felhívására több kézműves és őstermelő is jelentkezett. Nemcsak Nyárlőrincről, de a környező településekről, Lakitelekről, Tiszaalpárról és Tiszakécskéről is érkeztek árusok, akik a labdarúgópálya mellett lévő fedett részen kínálhatják terményeiket és termékeiket.

– Az első alkalom sikeres volt, sok vásárlóval. A másodiknál érződött, hogy előtte való nap volt a nyolcadik osztályosok ballagása, de persze attól is sok függ, hogyan érnek rá az eladók. A második alkalommal például nagyon várták a lakiteleki Orsi sajtházas Editkét, de ő nem tudott eljönni. Úgy néz ki, hogy gyümölcsökkel is bővülni fog a kínálat. Zöldségeket is lehet majd árulni, jelentkeztek is helybéli termelők. Az eddigi tapasztalatok alapján el tudom mondani, hogy jó a visszhangja a piacnak. Amennyiben annyian leszünk, hogy a fedett részen nem férünk, akkor sátor vagy napernyő alatt is lehet árulni, asztalt tudunk biztosítani. Úgy beszéltem meg a polgármester úrral, hogy az első két hónapban, így júliusban sem kell helypénzt fizetni senkinek sem, utána pedig kedvező feltételek mellett lehet árusítani. Szeretném azt is elérni, hogy­ha hidegre fordul az idő, akkor a művelődési házban tudjuk kínálni a portékáinkat. Úgy gondolom, hogy egy minőségi piacra szüksége van egy akkora településnek, mint Nyárlőrinc – mondta el Falusi Emese, aki hozzátette: amit ígért, a közvetlen, jó hangulatot sikerült megteremteni a piacon, mert a kézművesek és az őstermelők is csupa szív emberek.

– Előnyt jelent az is, hogyha valaki vásárolni akar, nem kell a szomszéd településekre vagy Kecskemétre beutazni. Mindent megteszek annak érdekében, hogy folytatni tudjuk a piacot és a vásárlók jól érezzék magukat – sorolta a helyi piac újra­álmodója.