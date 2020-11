Ismét elindítják a cipősdoboz-akciót Baján

Elindul idén is a karácsonyi cipősdoboz-akció a Bajai Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében.

Boussoussou Ágota intézményvezető elmondta, hogy most még nagyobb szükség van arra, hogy a lakosok bekapcsolódjanak. – A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyerekeknek szeretnénk örömet szerezni karácsony táján, azoknak, akik nem kapnak ajándékot, vagy nagyon kevés jut nekik. Idén tizenharmadik alkalommal gyűjtünk, tavaly 200 gyereknek tudtunk ajándékot vinni, idén is legalább ennyi ajándékot szeretnénk kiosztani. A tapasztalat szerint inkább a gyerekes családok figyelnek a felhívásra, de volt, hogy idősebbek is ajánlottak fel ajándékkal teli dobozokat – mondta Boussoussou Ágota.

Az előző években nagyon sok dobozt kaptak az iskolákból, de most, hogy a járvány miatt a középiskolákban csak online oktatás van, kicsit tartanak attól, hogy kevesebb lesz a felajánlás. November 16-tól már várják a cipősdobozokat az intézmény központi épületében, a Szabadság utca 30–32. szám alatt. Többek között iskolaszereket, édességet, a kamaszoknak tusfürdőt, testápolót, kendőt, bögrét, illatszert, a kicsiknek játékot, mesekönyvet gyűjtenek.