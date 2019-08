Ismét a babakocsiké volt a kecskeméti kiskörút

Egy bő órára vasárnap ismét a babakocsisoké és a kismotoros gyerekeké lett Kecskeméten a kiskörút, immár tizenkettedik alkalommal rendeztek nekik felvonulást a Hírös Hét egyik záróeseményeként.

„Kecskemét a gyümölcs és a gyermekek városa” mottóval az 1934-es Hírös napok egyik kiemelkedő eseménye volt a kisgyermekek felvonulása és megáldása. A szép hagyományt 2007-ben elevenítette fel a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, és azóta minden évben megrendezik a Hírös Héten a babakocsis felvonulást. Idén is közel ötven család csatlakozott a menethez barátokkal, rokonokkal közösen. Volt, aki órákat dolgozott a babakocsi dekorációjával, vágott, színezett, ragasztott, hajtogatott, más szülők plüssökkel, játékokkal vagy lufikkal díszítettek.

– Nekünk is van egy kis csodánk, Laura, és szerettünk volna élményt, kalandokat szerezni neki – mondta Stix Attila, akinek hároméves kislánya csodálkozó tekintetekkel szemlélte a sürgést-forgást. Babakocsiját édesanyja, Mónika és barátnője, Enikő borított be lila és rózsaszín virágokkal, és természetesen még a kiegészítőkre, a karkötőkre, hajpántra is figyeltek.

A menet a kiskörúton vonult végig, egy rendőrautó és a Hírös Néptánc Tanoda növendékeinek vezetésével. A családokat a főtéren a kecskeméti egyházak képviselői köszöntötték és áldották meg.

Egy hat éve elindult másik kezdeményezés is folytatódott. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2013 óta a Hírös Héten megajándékozza az első tíz, augusztusban született kecskeméti gyermeket és szüleit egy-egy mózeskosárral, párnával, takaróval, valamint 30 ezer forintos babakelengye utalvánnyal. A nemes gesztus célja, hogy felhívják a figyelmet a családok és a gyermekvállalás fontosságára. A családoktól cserébe mindössze annyit kérnek, hogy hat-nyolc hónap után, amikor már nincs szükségük rá, keressenek rokonaik, barátaik körében egy olyan családot, amely szívesen fogadja és használja a vesszőből font mózeskosarat, amely így tényleg kézből-kézbe, körbe-körbe jár. A most kiosztottakkal együtt már 130 kosár kering a városban. A megajándékozott családokat a főtéren Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte.