Ismertetőtáblát avattak a madárbarát óvodában

A Csicsergő név nem csak az óvodai élet vidám hangulatára utal Petőfiszálláson. A helyi Csicsergő óvodában ugyanis komoly figyelmet fordítanak a természetvédelemre, a környezettudatos életmód népszerűsítésére és a madárbarát szemlélet kialakítására. Ezt a szemléletet másokkal is szívesen megosztják.

Így volt ez a napokban is, amikor a szomszédos gátéri és a pálmonostori óvodások vendégeskedtek a petőfiszállási óvodában. Az óvodai találkozóknak már hétéves hagyománya van, minden évben másik intézmény látja vendégül a gyerekeket. Ezúttal a nemrégiben átadott, modern petőfiszállási Csicsergő Óvoda volt a találkozó helyszíne, ahol egy madárismertető táblát is felavattak.

A táblát Meizl Ferenc, a félegyházi Madárbarát Klub vezetője, a petőfiszállási iskola volt igazgatója ajándékozta az óvodának. Kezdeményezésére már számos madárbarát rendezvényt tartottak a településen. Irányításával valósult meg korábban a Hermann Ottó Tanösvény is a faluház parkjában. Az ösvényt végigjárva a gyerekek nemcsak a madarak atyjának életét, hanem a hazánkban honos madarakat is megismerhetik. Meizl Ferenc irányításával a mintegy száz különféle madárodút és madárkápolnát helyeztek ki a településen. Bizonyára ez is közrejátszik abban, hogy a petőfiszállásiak évek óta gondosan etetik és itatják a madarakat.

A Csicsergő Óvoda madárismertető táblájának avatásán Szász János polgármestertől azt is megtudtuk, hogy hamarosan egy újabb mérföldkőhöz érkeznek a madárbarátság útján, tervezik ugyanis az óvoda közelében egy madárház kialakítását is.