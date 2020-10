Intézmények újulnak meg Tiszakécskén

Egyszerre fél tucatnál is több beruházás zajlik Tisza­kécskén, melyek keretében többek között intézmények újulnak meg, vadonatúj közösségi ház épül a lovas­pályán, 21. századi belső teret kap a művelődési ház, kerékpárút épül, és fejlesztették Kerekdomb szennyvíz-elvezetési és -tisztítási infra­struktúráját is, állami beruházásból pedig hatpályás tanuszoda épül a sportcentrum területén.

Tóth János, Tiszakécske polgármestere mutatta meg hírportálunknak a városban egy időben folyó beruházásokat. Ezek zöme a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordinálásában lévő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósul meg.

Javában tart az Arany János Művelődési Ház felújítása, melynek nyomán a színházterem kivételével teljesen megújulnak az intézmény belső terei. Az önkormányzat 85 millió forintot nyert TOP-pályázaton, ezt 147 millió forinttal egészítette ki azért, hogy 21. századi, időtálló belső teret kapjon a kulturális központ.

A Tiszakécskei Lo­vas­egye­sü­let sikerrel pályázott közösségi ház létrehozására, ebből és önkormányzati forrásból, összesen 135 millió forintból épül a lovaspályánál a Napfény Park, egy 100 főt befogadó közösségi ház. Tóth János elmondta, hogy az új épület helyet ad a helyi civil szervezetek rendezvényeinek éppúgy, mint igény esetén magáneseményeknek is. Az épület várhatóan év végén készül el.

Elkészült az Arany János úti négycsoportos óvoda energetikai korszerűsítése és a közelmúltban kezdődött Ókécskén a Templom Téri Óvoda energetikai felújítása, ami összesen több mint 100 millió forintos beruházás lesz, melynek egy részét szintén TOP-forrásból fedezi az önkormányzat.

Hétfőn volt a munkaterület-átadás a Városgondnoksághoz tartozó Dózsa telep utcai 3,6 hektáros telephelyen, ahol két 1000 négyzetméteres csarnokot épít a város, melyet bérbe adnak az érdeklődő cégek számára. A kivitelezés a TOP iparterület-fejlesztési pályázatából valósul meg.

Korábban már elkészült a Tiszabögtől a Szabolcska Mihály útig és a polgármesteri hivataltól Kerekdombig tartó kerékpárút, de hiányzott egy kilométernyi szakasz a Szabolcska Mihály utcától a városközponton át a polgármesteri hivatalig. Ennek a közelmúltban kezdődtek el a kivitelezési munkálatai. A polgármester reményei szerint az összekötő szakasz körülbelül egy hónap múlva lesz kész.

Szintén TOP-forrásból korszerűsítik hamarosan a zene­iskola, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületét is, illetve a bölcsőde hamarosan induló energetikai korszerűsítését és két csoportszobás, főzőkonyhás bővítését is e forrásból valósítják meg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében Bácsbokoddal és Cibakházával konzorciumban csatlakozott a város a Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés projektjéhez. A tiszakécskei szennyvízelvezető műszaki átadása tegnap volt.

A Kiskunsági Nemzeti Park sikerrel pályázott és mintegy 1,2 milliárd forintnyi KEHOP-forrást felhasználva végzik a Holt-Tisza teljes rehabilitációját. A holtág második szakaszán elvégezték a munkálatokat, az egyes, a hármas és a négyes szakasz rehabilitációját kezdik el – ehhez egy vízkivételi művet is telepítenek, ami az élő Tiszából biztosítja a holtág vízellátását. Az egyes holtágnál két és fél kilométeres tanösvényt is építenek, ahol kócsagtelepen madárlest állítanak, és táblákkal mutatják be a helyi élővilágot a kilátogatóknak. Ennek áprilisban várható a befejezése.

Állami beruházás keretében épül az új tanuszoda a sportcentrum területén. Az állami fenntartású új uszodában egy 25 méter hosszú, hatpályás medence és egy kisgyerekek úszástanulását segítő 80 centiméter mély medence várja majd a járás tanintézményeinek gyermekeit. Az építés két hete kezdődött, várhatóan jövő év végén fejeződik be.