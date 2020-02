Ingyenes képzéseket biztosít a Nyitok a megyei kkv-nak

Együttműködési megállapodást írt alá Bács-kiskun Megyei Önkormányzat és a Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért szerdán, a Megyeházán tartott sajtótájékoztató keretében. Az együttműködési megállapodás értelmében az önkormányzat közreműködik abban, hogy a Nyitott Tanulási Központok Hálózata (NYITOK) program ingyenes képzései eljussanak a megyében működő kkv-hoz.

A Nyitott Tanulási Központok Hálózata (NYITOK) programról Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője után Balázs Ákos, a szövetség elnöke beszélt. Hazánk 50 településén vannak jelen a Nyitok tanulási helyei, melyek hálózatot alkotnak, Kecskeméten is évek óta működik. A NYITOK program képzéseinek célja, hogy a munkavállalók kiváló munkaerővé, ezáltal a vállalkozások hatékonyabbá váljanak. A képzési struktúra rugalmas, mely a munkavállalók és a munkáltatók igényeihez egyaránt alkalmazkodik.

A kkv-k munkatársai 16 és 65 év között ingyenesen részt vehetnek olyan képzéseken, melyek változatos problémamegoldó képességeiket fejleszti számos területen. A képzéseiket háromféleképpen is igénybe vehetik a vállalkozások: a program rendelkezik hagyományos tanulási terekkel, de igény szerint házhoz is viszik a kkv-k telephelyére, és elindult az e-learning, vagyis távoktatási szolgáltatásuk is, melyek között a képzések nagy része, folyamatosan bővülő kínálattal elérhető a munkavállalók számára.

A program rövid ciklusú, jól ütemezett 20 órás képzéseket biztosít, melyek felölelik az alapkompetenciákat, az informatika területének egészét, idegennyelvet tanulhatnak a munkavállalók. Kifejezetten a kkv-k számára indult a szakmaspecifikus képzéseket biztosító Kiválósági Program, ami felöleli a gazdaság teljes spektrumát, az építőipart, a gépipart, az autóipart, a kereskedelem, a logisztikát, a vendéglátás-turizmust és számos egyéb területet.

Balázs Ákos elmondta, hogy a programokat az egyes munkakörök napi tevékenységének elemzését követően alkották meg, melyek a mindennapokban előforduló helyzetekre adnak választ. A Nyitok együttműködik a szakképzési centrumokkal is, mert a program által kínált tudás kiegészíti a szakmai készségeket, így versenyképes munkavállalót eredményez.

Jövő év közepéig bárki jelentkezhet az ingyenes képzésekre, melyekre nem kell pályázni és külön adminisztrációs tevékenységet sem kell végezni.

Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta, hogy az együttműködési megállapodás aláírása illeszkedik a megyei önkormányzat korábban megszabott irányvonalához, ami a fiatalok megtartása, a munkahelyek és helyi lehetőségek teremtése. A sajtótájékoztatót az együttműködési megállapodás aláírása követte.