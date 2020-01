Ingyen használhatják a raktárat az állatvédők

Az egyesület önkénteseivel a bajba jutott beteg állatok gondozásán túl fémhulladékot is gyűjt.

A Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület azzal a kéréssel kereste meg a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy az önkormányzat támogassa a szervezet önkéntes állatmentő tevékenységét egy raktárhelyiség biztosításával. A kiskunhalasi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az állatvédők kérését és döntöttek arról, hogy a Szilády Áron utca 11. szám alatti társasház közös használatban lévő udvarán található 13 négyzetméteres raktárát ingyen az egyesület rendelkezésére bocsátják.

– Az egyesület önkénteseivel a bajba jutott beteg állatok gondozásán túl fémhulladékot is gyűjtünk, amit a MÉH-telepen adunk le, és részben ebből is finanszírozzuk a működésünket. Óvodákban, iskolákban tartunk rendhagyó órákat, amelyeken a felelős állattartás fontosságára hívják fel önkéntes munkatársaink a gyerekek figyelmét. A bajba jutott állatok megmentéséhez adományokat gyűjtünk, az összegyűlt adományok tárolásához régóta szükségünk volt egy megfelelő raktárhelyiségre, ebben sietett most az egyesületünk segítségére az önkormányzat – mondta el hírportálunknak Rémánné Halmosi Éva, a szervezet vezetője.

Az egyesület elnöke elmondta azt is, hogy az önkormányzat az állatvédő szervezet támogatásával olyan közérdeket szolgál, amely a városban kóborló és beteg állatokat karolja fel. Az önkéntes állatvédők munkája a város és annak lakói számára is jelentős értéket képvisel, amellyel az önkormányzat munkáját is segítik, munkájuk során a közfeladat-ellátáshoz köthető tevékenységet végeznek. A Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület térítésmentesen veheti használatba az ingatlant, azonban a rezsiköltségeket az egyesület fizeti.