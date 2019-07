Ingyen használhatják a kalocsai teniszpályát húsz évig

Több mint huszonöt éve működik teniszegyesület a városban. A tagok a városi sporttelepen az önkormányzat egyetértésével, de saját beruházásban építették fel a klubházukat és alakítottak ki négy teniszpályát. A közel ötvenfős tagsággal működő sportegyesület most kérte a várostól, hogy a jelenlegi területet további húsz évig ingyenesen használhassák.

A kérelemről a legutóbbi képviselő-testületi ülésen tárgyaltak, az ülésen a teniszegyesület három képviselője is megjelent. Elmondták, hogy saját erőből tartják rendben a pályákat és azok környékét, valamint a négyből három pálya öntözését is biztosítják. Támogatják ezzel Kalocsa sportéletét, és ingyenes oktatást is vállaltak. Az önkormányzat jogi bizottsága javasolta, hogy a szerződés csak ötéves időtartamra vonatkozzon. Ezt az egyesület képviselői nem tartották elfogadhatónak az eddig befektetett munka és pénz, valamint a jövő tervezése szempontjából.

Meghallgatva még több képviselő álláspontját, Bálint József polgármester is a mellett foglalt állást, hogy az egyesület által megfogalmazott és szerződésben rögzíteni kívánt feltételeket fogadják el.

A döntés mindössze egy ellenszavazattal megszületett: a Tenisz Egyesület Kalocsa újabb két évtizedre ingyenes használatra megkapta a városi sporttelep általuk használt mintegy 3500 négyzetméteres területét, mellé a klubházukhoz ingyenes ivóvíz- és szennyvízhálózat- használatot. Mindössze a távolabb lévő, negyedik pálya öntözését kell megoldaniuk szeptembertől saját erőből létesített, fúrt kútból.