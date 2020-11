Indul a vírustesztelés Kalocsán is

Úgy értesültünk, hogy december 1-től határozatlan ideig az ÖkoPontban is COVID-tesztelő állomás fog működni.

A hét minden napján délelőtt tíz órakor nyitó, hivatalos mintavételi ponton azokat a kalocsai és régióbeli személyeket fogadják, akiket a helyi háziorvosok javasoltak tesztelésre, és időpontot is egyeztettek számukra. A COVID-gyanús tünetekkel küszködő kalocsaiakat eddig Bajára, Kiskunhalasra, vagy például Dunaújvárosba irányították, ám mostantól helyben veszik le tőlük a szükséges mintát.

Az ÖkoPont épületében a Kalocsai Mentőállomás szakemberei dolgoznak, akik először gyorstesztet végeznek el minden beérkezett páciensen. Ha az eredmény negatív, akkor hazaengedik, ám ha pozitív, akkor PCR-tesztnek is alávetik őket. Utóbbi eredménye a helyszínen már nem derül ki, hiszen akkreditált laboratóriumban végzik el a vizsgálatot. Pozitív eredmény esetén elrendelik a hatósági házi karantént, majd tíz napon belül megismétlik a tesztet, amelynek eredménye – az elsőhöz hasonlóan – az ügyfélkapun nézhető meg, vagy a háziorvostól kérhető el.

A mintavételre küldött személyektől azt kérik a mentősök, hogy pontosan tartsák be a kapott időpontot, hiszen minden egyes pácienshez sorszámozott teszt tartozik. Fontos még, hogy minden szükséges személyazonosító okmány és a TAJ-kártya is legyen kéznél, illetve feltétlenül tartsák be az óvintézkedéseket, így az épületen kívül és belül is kötelező a maszkviselés és a távolságtartás.

A kalocsai mintavételi ponton nem csak első teszteket végeznek el: olyan betegeket is fogadnak, akiknek a második-harmadik vizsgálata vált szükségessé, de a korábbi mintavételek máshol történtek. Nekik nem szükséges ragaszkodniuk a vidéki helyszínekhez, mehetnek az ÖkoPontba is az ellenőrző tesztelésre.

Borítóképünk illusztráció.