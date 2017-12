Indoklás nélkül kiabált az utassal az ellenőr

Indoklás nélkül kérte el egy ellenőr egy kecskeméti buszjáraton Zsilinszki Tünde személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. Olvasónk, mivel az ellenőr többszöri kérésére sem árulta el, mi a probléma, nem adta át iratait, melynek következtében, elmondása alapján, az ellenőr kiabálni kezdett vele, és megalázta utastársai előtt. 13 perc és 60 forint eltérés miatt több mint 8 ezer forintra büntették.

Zsilinszki Tünde, olvasónk október 24-én reggel felszállt a Kecskeméten közlekedő 4-es számú autóbuszra.

– Több jegy is volt nálam, nem tudtam, pontosan mennyit is fogok utazni aznap. Az egyiket érvényesítettem, és emlékszem, érvényesítés után kiesett a kezemből. A sofőr látta, és nem is hagyta szó nélkül, szó szerint idézem: „ne bénázzon, mert indulok” – emlékezett vissza.

Helyet foglalt, majd néhány perc múlva elkérte jegyét egy ellenőr. Elmondta: teljes nyugalommal adta át az érvényesített jegyet.

– Elkérte a személyi igazolványomat és a lakcímkártyámat. Többször is kérdeztem, hogy mi a probléma, de nem volt hajlandó elmondani.

Aztán hirtelen elővette a telefonját, és emelt hangon mondta, hogy rendőrt hív. Kiabált a sofőrnek, hogy nehogy kinyissa az ajtót, az utasoknak pedig, hogy csak hátul szállhatnak le. Egyáltalán nem értettem a helyzetet. Kértem, hogy vegyen vissza a hangerőből, és megkérdeztem, miért kiabál velem. Azt mondta, felhúztam, mert nem adom oda az irataimat – mesélte olvasónk, aki kérte az ellenőrt, hogy igazolja magát.

– Rábökött a karszalagjára. Mondtam, olyat bármikor varrok én is. Hivatalos, fényképes igazolványt kértem tőle, ha már az irataimat akarja, de nem volt hajlandó megmutatni. Erre mondtam, hívjon nyugodtan rendőrt. Ekkor volt hajlandó végre elmondani, mi is a probléma – fejtette ki olvasónk.

Az ellenőr közölte: a jegy rózsaszín, 190 forintos, kedvezményes. Kizárólag 8 és 13 óra között használható, Zsilinszki Tünde azonban 7 óra 47 perckor érvényesítette, ezért érvénytelen. – Mivel ritkán járok busszal, fogalmam sem volt a színkódokról. Gyorsan átnéztem a nálam lévő jegyeket, és azonnal érvényesítettem egy másik, lila, 250 forintos jegyet – mondta el olvasónk, aki így immár 440 forintot költött utazására.

– A buszon vásárolt menetjegy 335 forint, így már túl is fizettem, de nem számított. 13 perc és 60 forint eltérés miatt kaptam egy 8335 forintról szóló csekket. Szerintem felháborító, nem is beszélve a bánásmódról. Az ellenőr úgy beszélt velem, mintha bűnöző lennék. Kiabált, rendőrrel fenyegetett, és megalázott. Nem vagyok sem bliccelő, sem gyilkos. Jó lenne, ha tesztelnék az ellenőröket munkába állásuk előtt, hogy alkalmasak-e munkakörük betöltésére, mely során emberekkel kell foglalkozniuk – közölte felháborodva.

Zsilinszki Tünde panaszlevelet írt a Dakört Kft.-nek, melyben kifejtette: méltánytalanul magasnak tartja a büntetés összegét, ezért kérte annak eltörlését. A társaság kérelmét elutasította. Ezek után a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályától kért segítséget. A fogyasztóvédelmi hatóság azonban válaszában közölte: az ügyben hatáskör hiányában nem jogosult eljárni.

Időközben a csekk befizetésének 30 napos határideje lejárt, így újabb levelet kapott a Dakört Kft.-től, melyben a társaság közölte: a pótdíj összege 10 500 forintra emelkedett. – Ehhez hozzászámoltak még menetdíjat, ügyvédi és postaköltséget, úgyhogy most már 13 085 forintot követelnek. Ezt sem szeretném befizetni, mert továbbra is méltánytalannak tartom a büntetést, de egyre kilátástalanabbnak látom a helyzetemet. Nem adom fel, de bárhol próbálkozom, mindenhol falakba ütközöm. Ráadásul a társaság egyik levelében sem említette, hogy bármilyen módon felelősségre vonták volna az ellenőrt igencsak durva és számomra megalázó fellépése miatt – panaszolta.

A Dakört Kft.- t levélben válaszolt kérdéseinkre: „A társaság üzletszabályzata foglalja össze azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, melyek a menetrend szerinti személyszállítással összefüggő kapcsolatokat szabályozzák. Az utas és a szolgáltató között személyszállítási szerződés jön létre, mely attól az időponttól kezdve hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autó­buszra felszáll. A Dakört Kft. ellenőrei méltányossági jogkörrel nem rendelkeznek. Minden, az üzletszabályzattól eltérő utazás feltárása esetén intézkedniük kell. Ugyanakkor sajnálatosnak tartjuk, hogy az ellenőr nem tanúsított olyan magatartást, mely elvárható lett volna. A szükséges munkáltatói intézkedéseket megtettük: munkatársunk figyelmét ismételten felhívtuk a mindenkor udvarias, utasorientált szolgáltatói magatartás tanúsítására” – válaszolta lapunk megkeresésére a Dakört Kft.