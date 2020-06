Immunerősítő teát kaptak a kiskőrösiek

Csütörtökön ismét ellátogatott a Magyar–Kínai Művészeti és Kulturális Egyesület néhány tagja Petőfi Sándor szülővárosába.

Három hete annak, hogy egy kínai delegáció látogatott Kiskőrösre. A küldöttség akkor ötezer szájmaszkot és kétszáz adag fertőtlenítőszert adományozott a városnak. Csütörtökön ismét ellátogatott a Magyar–Kínai Művészeti és Kulturális Egyesület néhány tagja Petőfi Sándor szülővárosába.

Ezúttal sem jöttek üres kézzel, két nagy doboznyi teát hoztak ajándékban. Ezt adták át a főtéren Domonyi László polgármesternek. A különleges ajándék egy olyan gyógynövényekből álló teakeverék, amely segíthet a koronavírus elleni védekezésben. Ezt azoknak fontos fogyasztani, akik betegekkel találkozhatnak a munkájuk során. A teakeveréket a Pekingi Hagyományos Kínai Orvosi Hivatal ajánlásával forgalmazzák a Távol-Keleten, immunerősítő ital készíthető belőle.

Kiskőrös polgármestere az ajándék átvételekor hangsúlyozta, hogy egy olyan váratlan helyzet alakult ki a koronavírus megjelenésével, amellyel senki sem számolt.

– Igaz, hogy a vírust, de a segítséget is Kínától kaptuk. A két ország között nagyon jó a kapcsolat, talán ennek is tudható be, hogy a védőfelszerelések egyre nagyobb ütemben érkeznek hozzánk, ez pedig megnyugtató. Kiskőrös az első városok között volt, amely a lakosságát maszkokkal látta el idehaza. Emellett a kínai barátoktól is ötezer darab maszkot kaptunk – mondta Domonyi László, majd megköszönte, hogy az egyesület tagjai ismét gondoltak a kiskőrösiekre.

Mint elhangzott, a két ország közti kapcsolatot az is erősíti, hogy Petőfi Sándor költeményeit már több mint hetven éve lefordították kínai nyelvre. Egy versválogatás 1954-ben, míg a János Vitéz egy évvel korábban, 1953-ban jelent meg. Ezt a két kiadványt Turán Istvánné, a könyvtár igazgatója be is mutatta a kínai vendégeknek. Az intézmény pedig egy, a közelmúltban kiadott kétnyelvű kötetet kapott ajándékba, amely Petőfi Sándor 175 szerelmes versét tartalmazza.