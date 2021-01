Így óvjuk háziállatainkat a fagytól

A mínuszok nem csak az emberekre, de a szabadban tartott állatokra és a házikedvencekre is veszélyt jelenthetnek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsaival és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a baj, így az állatok szenvedése és fagyása is.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, Seres Zoltán azt javasolja, hogy

a nagy hidegben kint tartott kedvencek számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett kuckót

napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni

ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, ezért mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra

a szabadban teleltetett házikedvenceinket semmiképpen ne fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét

az utcákon sok kóbor állat kószál, aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet!

Nem egyedi eset, sőt, sajnos megszámlálhatatlanul sokszor előfordul, hogy az egyesület mentései során utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal találkozik. Önmagában is szörnyűség egy állatot elhagyni, kitenni az utcára, vagy olyan körülmények között tartani, hogy elpusztuljon, de emellett letöltendő börtöntüntetés járhat érte, ugyanis bűncselekménynek számít!

Mire jó a kutyacipő?

A kutyacipő egy vízálló anyagból készült, kényelmes és hasznos viselet a téli időszakban. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát, ott megvédi a kutya lábát a káros maróanyagtól! Egy sómarta tappancsra ugyanis az állat nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek, a gyógyulás pedig akár hetekig is eltarthat. Ez ellen nyújt védelmet a kutyacipő.

Hideg ellen kutyaruha?

Talán divathóbornak tűnhet, mégis fontos szerepe van. A lakásokban tartott kutyákat télen is szokták fürdetni, ilyenkor pedig az állatok szőrét védő faggyú-zsírréteg lemosódik. A fűtött lakásban élő állat szőre nem véd tovább a zord tél viszontagságaitól, így ha a bentre szoktatott állat hosszabb ideig kint tartózkodik a jeges szabadban, akár meg is betegedhet. A problémák megelőzésére egyre gyakrabban alkalmaznak kutyaruhákat.

A ruhát akár otthon is elkészíthetjük. Amire figyelnünk kell, hogy a ruha az állatot a mozgásban ne korlátozza és zavarja, ne szorítsa, de ne legyen rá nagy sem. Fontos, hogy az állat a ruhában is el tudja végezni szükségleteit. Érdemes két vagy három ruhát beszerezni vagy elkészíteni, ugyanis a séta közben az állatok egymásról könnyedén leszaggathatják azt. A ruhát érdemes rendszeresen mosni, hiszen az utcán sok baktériumot, illetve vírust összegyűjthetnek vele.

Milyen a jó téli kutyaház?

Az udvaron tartott kedvencekről sem szabad elfeledkeznünk. A kutyaház számukra nyáron a hőguta ellen, télen pedig a fagyás ellen kell, hogy védelmet nyújtson. Készíthetünk vagy vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, amelynél célszerű a méretre is odafigyelni. Fontos, hogy a kutyánál csak egy kicsit legyen nagyobb, hiszen a túl nagy házat nehezebben „fűti be” magának. A ház legyen fából kívülről és belülről is, és köztes anyagként töltsünk bele szigetelőhabot! A jó kutyaház körülbelül 5-6 centiméteres lábakon kell, hogy álljon, ez védi meg ugyanis kedvencünket a saras esőtől és a latyakos hótól. A házat rongyokkal, puha szőnyeggel is kibélelhetjük, ám ez esetben a bélést gyakran kell cserélni higiéniai okokból. Hogy a rongy ne vizesedjen át, ugyanezen célból használhatunk akár szalmát is! A kutyaházat tegyük fedett helyre, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre! Különösen hideg időben érdemes a kint tartott kutyának is bebocsátást engedni a kazánház mellé, a garázsba, vagy bármilyen meleg helyre. Az udvaron telelő kutyát télen egyáltalán nem szabad fürdetni!

Ne feledjük: egy kis odafigyeléssel csökkenthető a szenvedésre ítélt állatok száma!

