Így készítsük fel kertünket a télre

Sok bosszúságot megspórolhatunk magunknak, ha megfelelően előkészítjük a kertet a téli időszakra. A „csodakertészként” emlegetett Rosznáky-Barna Péter kertészmérnök adott néhány hasznos tippet, hogyan érdemes felkészíteni a kertünket télre.

Az ősz beköszöntével csökkent a hőmérséklet, a nappalok egyre rövidebbek lettek. Ezekben a hetekben meg kell tenni a szükséges előkészületeket, hogy virágzó, színes kertünk legyen az év minden napján.

– Az ősszel lehullott faleveleket érdemes összegereblyézni. Nem tanácsolom, hogy elégessék a zöldhulladékot, mert a levelekből remek komposztot lehet csinálni. A komposzt egy teljes értékű trágya. Ne csak az avart hordjuk rá, hanem a konyhából a szerves hulladékot, illetve ha vannak haszonállataink, az alattuk termelődött trágyát is, így még komplexebbé lehet tenni a komposztot – magyarázta Rosznáky-Barna Péter kertészmérnök.

– Észszerű keretek között műtrágyát is lehet használni, de vigyázzunk, mert a műtrágya túlzott és egyoldalú használatával tönkre is tehetjük a talajt – figyelmeztet a kertész.

Rosznáky-Barna Péter nem javasolja a talaj átfogatását. Mint azt elmagyarázta:

minden talajrétegnek megvan a maga életközössége és a forgatással ezt megbolygatjuk.

– Kevesen tudják, hogy a trágyázással nem a növényeket tápláljuk, hanem a talajban élő mikroorganizmusokat és élőlényeket. Az általuk lebontott melléktermékek adják a növények számára felvehető anyagokat. Ha átforgatjuk a talajt, ezeknek az életközösségeknek vissza kell vándorolniuk a saját szintjükbe, hogy hasznossá tudjanak válni a növényeink számára – mondta el a kertész.

Rosznáky-Barna Péter elmondása szerint az oszlopos növekedésű örökzöldeket összekötözéssel tudjuk felkészíteni a hidegre. Az elmúlt években ugyan nagy hó nem volt, de az ónos szitálások, esők vagy a dér is tönkreteheti az örökzöldeket. Azért kell a növényeket összekötözni, hogy a jellegzetes alakjukat meg tudják tartani. A bokrokat a dér és a jég is széthasíthatja, emiatt azokat is érdemes összekötni, ezzel is védve őket a fagytól.

A kertész a faültetések tekintetében adott hasznos tanácsokat.

– A gyümölcsfákat vagy bármilyen szabad gyökerű, lombhullató díszfákat sokan tavasszal ültetik, de véleményem szerint sokkal jobb ebben az időszakban, ugyanis a gyökérképződés a tél folyamán megindul – árult el a szakember. – Amint a növényen megjelennek a levelek, beindul a párologtatás. Emiatt fontos, hogy kellő mennyiségű gyökeret tudjanak növeszteni, mire beindul a levélképződés. Az őszi ültetésű fák annyival vannak előrébb, mint amennyivel több gyökeret tudnak a tél folyamán ereszteni – magyarázta.

– A hótakaró biztonsági védőréteg a talajban élő mikroorganizmusoknak, az élőlényeknek és a növényeknek is – tudtuk meg.

– Ha egy nyúl a kertünkbe téved és nagy a hó, vigyázni kell, hogy a gyümölcsfa törzsét ne rágja meg. Érdemes újságpapírral körbekötözni vagy törzsvédőhálóval védeni a fát a rágásoktól – tette hozzá a kertész.

– A szalmás takarást mindenképpen tavaszra javaslom, mert például a pocok beköltözhet a szalma alá, ott fészket építhet és a gyümölcsfa tövét is megrághatja – árulta el a kertész.

– A mulcsozás, vagyis a kéregapríték használata azért is jó, mert ez alá nem tud bemenni a pocok. Hasznos lehet a mulcsozás, bár az átfagyástól annyira nem véd – árulta el a szakember.