Így kell viselni a maszkot a megyében

A vírus terjedésének megakadályozása érdekében a közterületeken is kötelező a maszkviselés a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú települések közterületein. Az egyes települések városvezetése határozza meg, hogy mely közterületeken kell maszkot viselni, így a városok között eltérés mutatkozhat.

Kiskunfélegyháza

Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere közösségi oldalán tette közzé a városvezetés által hozott közterületi maszkviselésről szóló szabályokat. A polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan veszi a járvány elleni védekezést, ettől függetlenül feleslegesnek tartja indokolatlanul szigorú és betarthatatlan szabályokkal terhelni a lakosságot. Ezért törekedtek arra, hogy bárki számára könnyen betartható legyen a rendelkezés. Csütörtök reggel öt órától érvényesek a szabályok. Piacnapokon (kedden, pénteken és vasárnap) 6 és 12 óra között kötelező maszkot viselni a Béke téren. A piac, valamint a vásártér területén nyitvatartási időben kötelező a maszkviselés. Kötelező maszkot viselni a központi buszpályaudvar és a vasútállomás teljes területén, valamint a busz és vasúti várakozóhelyek területén és azok öt méteres körzetében. Kötelező maszkot viselni valamennyi bölcsőde, óvoda, általános iskola 50 méteres körzetében gondozási, nevelési napokon reggel 7 és 8 óra, valamint 15 és 17 óra között. A polgármester nem teszi kötelezővé, de ajánlja a maszkhasználatot olyan helyeken, ahol jellemzően az utcán kell várakozni, például postán, gyógyszertárban és nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban, bevásárlókocsik környékén, ahol tumultus alakulhat ki.

Kiskőrös

Domonyi László polgármester elmondta, hogy az alábbi szabályt hozták Kiskőrösön. Közterületi parkolókban, üzletek és intézmények előtti parkolóban és bejárataik előtti területen a maszkhasználat kötelező. Megszokás szerint kötelező maszkot viselni a piac területén és a piac előtti közterületi parkolóban és a bejárat előtti területen. Domonyi László hozzátette, hogy a törvénnyel összhangban parkokban, sportolással kapcsolatos helyeken nem teszik kötelezővé a maszkhasználatot.

Nagykőrös

A helyi rendelet alapján a város belterületén kötelező a maszk viselése a közterület és a bárki számára nyitva álló nyilvános helyek azon részein, ahol bármilyen szolgáltatás, ellátás igénybevétele céljából sorban állás alakul ki. A rendelet külön nevesítve kiemeli a posta, a pénzintézetek, a köznevelési intézmények, az egészségügyi intézmények előtti közterületet, a piac zárt és nyitott helyeit és a tömegközlekedés nyilvános helyeit. A rendelet kihirdetését követő napon, november 12-én lép hatályba és december 12-én hatályát veszti.

Kiskunhalas

Fülöp Róbert polgármester kérdésünkre elmondta, hogy rendelkezésük értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy egyéb textil anyagból készült maszkot viselni a tömegközlekdési eszközökön, buszállomás, vasútállomás területén, buszmegállókban és várótermekben. Kötelező a maszkviselés a város teljes belterületén a közterületeken, illetve minden nyilvános helyen (közterületnek nem minősülő, de mindenki számára nyitva álló helyeken, mint például játszóterek, piac, vásár, parkolók). A maszkviselés alól kivétel az egyéni sporttevékenység.

Tiszakécske

Csütörtök délelőtt döntenek a helyi maszkviselési szabályokról.

Kiskunmajsa

A város egész belterületén – beleértve az üdülőfalut, Bodoglárt és Kígyós belterületét is – csütörtöktől kötelező lesz a maszkviselés a gyalogosoknak és a közterületeken tartózkodók számára – jelentette be Patkós Zsolt polgármester. A városvezető elmondta, a településen jelenleg több mint hatvan személy érintett valamilyen módon a fertőzéssel. – Nem látszatintézkedésekre van most szükség, hanem olyan, a kormányzat szándékát is erősítő döntésekre, melyek határozottak és az emberi élet- és egészség védelmében hatékonyak lehetnek, ezért hoztam meg ezt a népszerűtlen döntést – tette hozzá a polgármester.

Patkós Zsolt arról is beszámolt, néhány nap nap múlva újra fogadhatnak gyermekeket a Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyén, amit a dolgozók megbetegedései kellett bezárni. A majsai oktatási-, nevelési intézményekben és a szociális területen dolgozókat is rendszeresen tesztelik a jövőben.

Kalocsa

A rendkívüli jogrendben hozott intézkedésekere reagálva a kalocsai önkormányzat is rendeletet hozott arról, hogy milyen módon és mely területeken szabályozza a településen a szájmaszk hordását. Dr. Filvig Géza polgármester szerdai közlése szerint nem csak egyes köztereken, hanem a város teljes belterületén kötelezővé tették a maszkviselést. Ez alól csak néhány kivételes esetben lehet mentesülni: a kisgyermekekre például egyáltalán nem vonatkozik, a többiek viszont csak akkor válhatnak meg a maszktól, ha zöldterületen tartózkodnak, vagy éppen sporttevékenységet végeznek.

Baja

Az Eötvös József, a Vörösmarty és a Kossuth utcában, illetve a Tóth Kálmán, a Csermák Mihály és az Állomás téren és a vonatállomás területén kötelező a maszk.

Kecskemét

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerdai döntése értelmében a város közigazgatási területén belül valamennyi közterületen és nyilvános helyen maszkot kell hordani csütörtök reggel 5 órától. A kötelező maszkviselés nem vonatkozik a hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, továbbá nem kell maszkot viselni a sporttevékenység során, valamint a parkokban, zöldterületeken.

