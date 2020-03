Így fest a piaci körkép Halason a kijárási korlátozás első napján

A koronavírus-járány miatt Kiskunhalason már az üzletek közel fele határozatlan időre bezárt. A szombattól életbelépett kijárási korlátozás nem okozott különösebb fennakadást a szokásos hétvégi bevásárlás során az embereknek. Az utcákon jóval kevesebben vannak, mint máskor, és egyre többen viselnek arcmaszkot.

A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter vidéki útján szombaton. A halasi önkormányzat nem záratta be a piacokat, azonban szigorú rendelkezéseket vezetett be. Többek között, hogy az árusoknak arcmaszkot és kesztyűt kell viselniük, valamint, hogy aki a pénzt kezeli, nem pakolhatja az árut.

A halasi piac bejáratánál szombat kora reggel hangosbemondón tájékoztatták a piaci árusokat és a vásárlókat a területen bevezetett rendszabályokról. A vásárlókra voantkozóan szombattól két hétig érvényes a kormány által bevezetett kijárási korlátozás, amely szerint a piacokon és a boltokban 9 órától 12 óráig csak a 65 éven felüliek tartózkodhatnak. Ezt a szabályt a halasi rendőrkapitányság járőrei és az önkormnyzat közterület-felügyelői be is tartatták a vevőkkel, 9 óra előtt néhány perccel megindultak az asztalok között és figyelmeztették a fiatalabb vevőket, hogy fejezzék be a vásárlást és hagyják el a piac területét. A piaci árusokra nem vonatkozik az életkori korlátozás.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy valamennyi árus használja az előírt szájmaszkot és kesztyűt. A vásárlóknak közel a fele szájmaszkban és gumikesztyűben jött vásárolni a hétvégi piacra, ahol a szokásosnál jóval kevesebb árus volt, így könnyen betartotották az egymástól való előírt megfelelő két-három méteres távolságot. A zöldség, gyümölcs, tojás és más alapvető élelmiszerek mellett virágokat és ruhát is árultak a szombati piacon. A megkérdezett árusok név nélkül elmondták, hogy nem értik, sok településen miért zárták be a helyi piacokat, szerintük ezzel a vevőket még inkább a zsúfolt és zárt légterű beásárlóközpontokba kényszerítették, a nyitott szellős piacokról.

Kilenc óra után a 65 év felettiek vásárolthatnak a piacon és a boltokban, az erre vonatkozó tájékoztatókat az üzletek többségénél, a bejáratánál jól látható módon elhelyezték. Volt, ahol a bolt biztonsági szolgálatának munkatársai már az áruházak parkolóiban tájékoztatták a fiatalabb korosztályhoz tartozó vásárlókat az elrendelt korlátozó intézkedésől.

A kistermelőkre és a mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozóan is adott ki tájékoztatót a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) a kijárási korlátozással kapcsolatban. E szerint a mezőgazdasági tevékenység mentesül a korlátozás alól. A mentességhez nincs szükség speciális okiratra, elég szóban is igazolni. A MAGOSZ tájékoztatójából kiderül, hogy a mezőgazdasági tevékenység tág körűen értelmezendő: kiterjed például az állattartó, élelmiszeripari, szállítási, behordási, értékesítési, hulladékkezelési tevékenységekre is. Tankolhatnak, beszerezhetik a mezőgazdasági eszközöket és minden alapanyagot szabadon. Megengedett a piacon való eladás és a vásárlás is – olvasható a közleményben.