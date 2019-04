Idősek otthonában segítettek a rabok

Jóvátételi munka keretében tisztították meg a Platán Hetényi Idősek Otthona környezetét a faágaktól, levelektől és komposztanyagoktól a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Wéber Ede utcai intézményének fogvatartottai. A munkát önként vállalták azért, mert szeretnének visszaadni valamit a társadalomnak.

Lelkesen takarította a napokban tizenkét erős férfi a hetényegyházi idősek otthona igen vadregényes udvarát. A jelentős területre ráfért már a dolgos kezek szorgoskodása: sok levél, faág és egyéb hulladék csúfította az épület környékét. A tucatnyi férfi örömmel segített az időseknek, többen közülük nem először varázsolták széppé mások környezetét.

Munkájukért nem vártak fizetséget, sőt, még csak köszönetet sem, mert ők nem adtak, hanem visszaadtak: a férfiak, mint a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Wéber Ede utcai intézményének fogvatartottai, jóvátételi munka keretében, önként ajánlkoztak az idősotthon lakóinak segítésére.

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka elmondta, hogy az intézmény fogvatartottai öt év óta folyamatosan részt vesznek a jóvátételi munkában, így szépítették már meg a református temetőt, a Melinda parkot tették szebbé, és a Wéber Ede utca környékén festettek le buszmegállókat és padokat.

– A fogvatartottak a munka során, ahogy a neve is mutatja, valamit visszaadnak a társadalomnak abból, amit korábban elvettek – mondta Zakhar Tibor, és hozzátette, hogy a bv. intézet lakói nem először voltak már idősek otthonában, korábban a kecskeméti Margaréta Otthonban segítettek.

Jellemzően az intézmények keresik fel őket, és kérik arra az intézetet, hogy könnyítsék meg életüket valamilyen formában, így szerdán is kérésre jelentek meg és tisztították meg az otthon környékét, de még vissza kell térniük, mert maradt feladat bőven. Persze a büntetés-végrehajtási intézet maga is ajánlkozik munkára. Így voltak a kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluban, ahol nem csak jóvátételi munkát végeztek már, hanem karácsonyi műsorral is kedveskedtek a fogvatartottak a gyerekeknek, és ajándékok vásárlására szóló csekket is vittek a családoknak.

A jóvátételi munkán kívül rendszeresen részt vesznek a Te szedd! Akcióban, melynek keretében a városszéli erdősávokat takarítják a fogvatartottak.

Zakhar Tibor elmondta, hogy ugyan a rabok segítségnyújtása önmagában hordozza jutalmát, a napi tevékenységüket figyelembe véve, jogszabály által kötött jutalmazási javaslat is készülhet a segítők munkája alapján, mely a dicsérettől a jutalom eltávozásig terjedhet. Zakhar Tibor hangsúlyozta, hogy senki sem a jutalomért vállalja a feladatot.

A parancsnok az is elmondta, hogy öt év alatt 155 fogvatartott vett már részt a jóvátételi munkában, és ez a szám csak nőni fog, hiszen továbbra is várják a megkereséseket.