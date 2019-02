Idős embereknek segítettek a halasi diákok

Fát vágtak, kertet ápoltak, mosogattak, takarítottak és ahol kellett, vérnyomást és vércukorszintet is mértek azok a fiatalok, akik idén második alkalommal keresték fel az egyedül élő időseket a Dékáni HELP-program keretében.

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek! címmel indította útjára országos programját, amelyhez csatlakozott a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája is. Az oktatási intézmény Dékáni HELP címmel saját programot is indított tavaly, amelyet kedden rendeztek meg második alkalommal. Most először nemcsak Kiskunhalason, hanem a járás összes településén – tíz szervezetet és intézményt bevonva – látogattak el idős emberekhez a programban részt vevő fiatalok.

Az egész napos program reggel a Dékáni szakgimná­ziumban tartott ünnepélyes megnyitóval és eligazítással vette kezdetét. Az udvaron polgárőrök, a Magyar Honvédség és a területi önkéntes tartalékos század katonái, a katasztrófavédelem munkatársai, rendőrök, közterület-felügyelők, mezőőrök, tanyagondnokok, szociális és egészségügyi szakiskolások gyülekeztek.

A megnyitón dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke példaértékűnek nevezte a halasi szakgimnázium rendészeti tanulóinak önkéntes munkáját. A diákok közül többen tagjai a területi önkéntes századnak, valamint az ifjú polgárőr­mozgalomnak és már eddig is több alkalommal bizonyították rátermettségüket és elkötelezettségüket hazájuk, illetve a szűkebb közösségük iránt. A megyei szervezet elnöke az iskola ifjú polgárőrei részére csapatzászlót is adományozott és megköszönte a fiatalok eddigi munkáját.

A megnyitót követő eligazítás után a fiatalok és kísérőik 16 csapatra osztva indultak el a különböző helyszínekre. Közel ötven helyre mentek ki a nap folyamán a fiatalok. A rendésztanulók legfőképp kinti munkát végeztek, fát vágtak vagy behordták a felhasogatott fát, kivették a részüket a kerti és a ház körüli munkákból is. A szociális gondozók támogató és segítő jellegű feladatokat láttak el, ahol kellett, takarítottak vagy mostak az önkéntesek. Az egészségügyi szakon tanuló diákok alapvető ellátást végeztek, vérnyomást és vércukorszintet mértek, EKG-t ellenőriztek.

– A halasi kórházból egy doktornő is kísérte az egyik csoportunkat a külterületeken, ahol kellett, megnézte a recepteket, ahol kellett, gyógyszert írt fel az időseknek vagy alaposabban is megvizsgálta őket – mondta el lapunknak Vezdán Csaba, a Dékáni Árpád Szakgimnázium Rendészet, Honvédelem, Közszolgálat szakmacsoport vezetője.

A területi önkéntes tartalékos század tagjai és az ifjú polgárőrök a halasi Sóstó környékén lévő otthonában felkeresték Bíró Sándor nyugállományú főtörzs zászlóst is, aki a kecskeméti repülőbázison kezdte katonai pályafutását 1962-ben rakéta-karbantartóként. 1979-ben került át a halasi tüzéralakulathoz, ahol kétéltű harcjárműveken volt ugyancsak rakétakezelő. Negyven év szolgálati viszony után ment el nyugdíjba.

– Akkora meglepetés volt, hogy nem tudtam szóhoz jutni, amikor megláttam a kapuban a katonákat. Jó volt találkozni az egykori bajtársakkal is. Nagy öröm volt a fiatalokkal való találkozás is, jó érezni, hogy nem felejtik el az időseket. Ha munka van a ház körül, még meg tudom csinálni, van hozzá elég erőm, de ha besegítenek a fiatalok és még el is tudok velük beszélgetni, az nagyon nagy öröm – idézte fel a találkozás pillanatait a nyugállományú főtörzs zászlós.

A Dékáni HELP-programot jövőre is megszervezi a halasi szakgimnázium a polgárőrséggel és a többi együttműködővel közösen.