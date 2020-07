Idén később rendezik meg a mizsei Tuning Fesztivált

Két fesztivált is szervez a következő hónapokban Sápi Róbert, az autók, a motorok és a tuning nagy szerelmese. Az elmúlt években mindig július közepén tartotta meg a Lajosmizsei Tuning Fesztivált a tűzoltóság melletti Iskola-tónál. A járványhelyzet és a törvényi szabályozások miatt ez az időpont most kitolódik augusztus végére, hogy 500 főnél is több embert érhessen el.

– Az augusztus 19–22. között megrendezendő Lajosmizsei Napok után egy nappal, augusztus 23-án, vasárnap várjuk az érdeklődőket, nagyszabású programokkal. Nem csak a tuning iránt érdeklődő autósok és motorosok találhatják meg számításukat, hiszen családbarát programok sokasága színesíti a rendezvényünket. Ráadásul a gyalog érkezőknek teljesen ingyenesen – tudtuk meg Sápi Róbert főszervezőtől. A Lajosmizsei Tuning Fesztivál a régió legnagyobb autós-­motoros eseménye. Évről évre több a résztvevő. Az első évben csak autók voltak, mintegy 290 darab. A második évben 340 autó és már 20 motor volt, majd tavaly 80 motoros és 410 autós vonult fel. A fesztivál középpontjában a tuning áll. A résztvevők köre nagyon széles spektrumon mozog, vannak végletekig felturbózott autók és motorok, de ugyanúgy helyük van a találkozón a kevésbé tuningolt, épített és szériajárműveknek is. A kísérőprogramok között lesz autó- és motorszépségverseny, gumihajító és felnikitartó verseny, és persze az elmaradhatatlan autómosás. A fesztivál házigazdája idén is Kőváry Barna autóversenyző és műsorvezető. Látványos autós programokat mutat be Kulmann Miklós „MikeBoy" és Dér Gábor motoros. Sápi Róbert szeptember 19-ére egy másik fesztivált is szervez, az Italian Car Picnic rendezvényre az olasz autók szerelmeseit várja.