Idén karácsonykor sokkal többen küldenek csomagot

Az idei karácsonyi csomagszezon erősebb a korábbi évekhez képest, a csomagok száma jelentősen meghaladja az egy évvel ezelőtti mennyiségeket a postákon. A csomagokat érdemes volt idén minél korábban feladni, hiszen csak így érhet karácsonyig célba a küldemény.

A Magyar Posta egy közelmúltbeli közleményében is jelezte – a web­áruházakhoz hasonlóan –, hogy december 18-áig célszerű a csomagot feladni, hogy az garantáltan eljusson a címzetthez karácsonyig.

Megyénk kisebb-nagyobb postáin is az a jellemző, hogy a karácsony előtti hetekben jelentősen gyarapodik a csomagok száma. A levélküldemények, karácsonyi üdvözlőlapok azonban az évek során veszítettek a népszerűségükből. Múlt heti tapasztalataink szerint a mostani járványügyi előírások betartása mellett is gyors az ügyfelek kiszolgálása a hivatalokban, pedig sokan hagyták az utolsó napokra a küldemények feladását. Csekkekkel a kezükben is sokan várakoztak türelmesen – többnyire idősebbek –, ám ők ezt már megszokták, és akit kérdeztünk, már nem kíván áttérni más fizetési módra.

A webáruházaktól kapott információk szerint a járvány miatt jóval több az online rendelés, és ezzel együtt a csomag is. Emellett a postákon is többen adtak fel csomagot a tavalyihoz képest, december első két hetében mintegy 15 százalékkal ugrott meg a feladott csomagok száma, a postai üzemekbe beérkezett csomagmennyiség pedig ebben az időszakban megközelítőleg negyedével nőtt. A Magyar Posta közleményében – amit a Magyar Távirati Irodához juttattak el – az is olvasható, hogy a járvány miatt nőtt a csomagautomaták népszerűsége is.

– A posta csomagautoma-táinak leterheltsége a kiemelt karácsonyi szezonban 30–40 százalékkal magasabb – közölte Törőcsik Gergő, a Magyar Posta Zrt. csomagtermék-menedzsment igazgatója, aki hozzátette: népszerűek a csomagautomaták a városi­ak körében, hiszen könnyen elérhetők és megközelíthetők. A csomagok átvétele vagy feladása gyors és egyszerű, ráadásul érintésmentes. Azt tapasztalják, hogy idén az élelmiszerüzletek közvetlen közelében lévő automaták népszerűsége nőtt leginkább.

– A csomagautomatákban jellemzően két munkanapig biztosított a csomagok átvétele, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ügyfeleik jellemzően 24 órán belül átveszik csomagjaikat, ami a mostani karácsonyi szezonban kiemelten fontos – tette hozzá a Magyar Posta igazgatója.