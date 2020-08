Idén is összegyűltek a katolikus fiatalok Móricgáton

Bugac és Móricgát között félúton, a valamikori kisvasút mellett lévő, egykori erdészházból kialakított hittanyában immár huszonkilencedik alkalommal gyűltek össze lelkigyakorlatos táborba katolikus fiatalok.

Vasárnap a kora esti órákban Bábel Balázs érsek celebrálta a tábornyitó ünnepi szentmisét, melynek keretében akolitussá, azaz az oltár körül szolgálatot teljesítővé avatták Kapus Krisztiánt, a tábor egyik szervezőjét.

– Ezt a házat csaknem harminc évvel ezelőtt kapta meg a félegyházi Szent István Plébánia és hozta létre a Néri Szent Fülöpről elnevezett hittanya alapítványt az adományozó termelőszövetkezettel közösen. Az alapítvány tartja fönn ezt a házat, ahova már számos összejövetel szerveződött, amelyek közül a legrégebbi és legkitartóbb az ifjúsági lelkigyakorlatos tábor. A huszonkilenc év során már több generációváltás zajlott le, most is vannak olyan fiatalok, akiknek a szülei is rendszeresen itt táboroztak – mondta el dr. Finta József általános helynök, táborvezető.

Hozzátette: ez a tábor a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye egyik legjelentősebb ifjúsági összejövetele.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) jegyében született az idei táborozás mottója: „Nek-ed, érted!”.

– A mostani tábor fő témája a hét szentség ünneplése. Olyan előadókat hívtunk meg, akik örömmel élik meg a különböző szentségek felvételét. Hiszem azt, hogy ezek a fiatalok, akik ezen a héten itt lesznek, átélik az előadások során ezeknek a szentségeknek az ajándék voltát – nyilatkozta Finta József atya.