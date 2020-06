Idén is megöntözték Szent Orbán szobrát Hajóson

Az idei Orbán-napi vigas­ság elmaradt a Hajósi Pince­faluban, de Szent Orbán szobrának borral való megöntözését nem mulasztották el a helybéli szőlészek és borászok.

Idén elmaradt a kisváros legjelentősebb ünnepségsorozata, az Orbán-napi borünnep. A rendkívüli helyzet miatt a megszokottnál jóval később, június 2-án rendezték meg a Hajósi Hegyközség borversenyét is. Az eredményhirdetést pénteken tartották a Vidám Sváb Rendezvényházban.

– A kialakult helyzet miatt viszonylag későn tudtuk meghirdetni a borversenyünket, melyre igen szép számmal jelentkeztek termelők, akik 209 bormintával neveztek. Összesen 48 termelő küldte el bírálatra a borait – mondta el Kovács Róbert, a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend nagymestere, aki hozzátette: néha régiós borversenyeken nem jön össze annyi borminta, mint most a három sváb települést magában foglaló hegyközségükben.

– Nagyon szépen szerepeltek a borok, melyek közül 46 kapott arany-, 104 pedig ezüstérmet. A hagyományainknak megfelelően, a legjobb borokkal megöntözzük a borászok védőszentje, Szent Orbán szobrát, hogy segítse a jó minőséget – tette hozzá a nagymester, aki az idei „locsoló borokat” is ismertette.

A kistermelői kategóriában Beck Tibor Aletta fehérborával, Dobler János kékfrankos rozéval, Berecz József pedig Cabernet Sauvignon borával öntözhették meg a védőszent szobrát, ami Vas Csaba alkotása. Adóraktári kategóriában is versenyeztek a borok, melyek közül a Berta Pincészet Cserszegi fűszerese és az Oszvald Pincészet Cabernet Sauvignon bora érdemelte ki a locsolóbor minősítést.

– Két hónap telt el az idei évi borversenyek rendezésétől és ennyi idő pont elég volt ahhoz, hogy a hajósi pincékben a Cabernet Sauvignon megérjen egy borversenyre. Örömünkre több évnyi szünet után, ismét Cabernet Sauvignon borral locsolhatunk a Duna Borrégió ékkövében, Hajós-Pincefaluban. Ez a szőlőfajta tette híressé Hajóst, és ez a borlovagrendünk zászlósbora is – számolt be Kovács Róbert, akinek vezetésével az eredményhirdetést követően a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend tagjai és a nyertes borok készítői elvonultak megöntözni Szent Orbán szobrát.

A népi hiedelem szerint, ha Orbán-napján esik, akkor rossz lesz a szőlőtermés, ezért meg kell vesszőzni. Ilyesmi ritkán fordul elő, tavaly is inkább megöntözték a szent szobrát, hogy segítse a jó termést, ám szeptember 9-én akkora jégeső érte a hajósi határt, hogy sokan még el sem kezdték, de máris befejezték a szüretet. A múlt heti jégesőből minimálisan kapott a térség és szerencsére a szőlők sem károsodtak.