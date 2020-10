Idén elmaradt az ünnepi műsor Kecskeméten

Az erősödő koronavírus-járvány miatt az idén nem tartotta meg az október 23-i, hivatalos városi ünnepséget a kecskeméti önkormányzat.

Péntek délelőtt a Szabadság téri emlékművet megkoszorúzták többek között az ’56-os szervezetek képviselői, dr. Salacz László és dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselők, önkormányzati képviselők, az önkormányzat és kormányhivatal munkatársai, a fegyveres és rendvédelmi erők megyei vezetői, az egyházak, a pártok és civil szervezetek képviselői.

A Tóth László Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora 19.30-tól lesz látható a Kecskeméti Televízióban.

„Kecskemét az összefogás és a szabadság városa. Az volt 56-ban és az ma is. Nagy felelősség! 56-os hőseink példát mutatnak nekünk, hogyan kovácsoljuk össze magunkat és védjük meg szabadságunkat. Tisztelet a hősöknek, akiknek köszönhetően most szabadon élhetünk! Szüleink, nagyszüleink, az 56-os ifjak példamutatása vezéreljen minket minden nap, az élet minden területén, hogy városunk továbbra is biztonságos és virágzó otthonunk legyen. Itt az ideje, hogy ismét megmutassuk, mit is tudunk. Gyermekeink, unokáink jövője múlik rajta” – írta facebook oldalán Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.