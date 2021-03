Idén a szívsonka a legnépszerűbb

Húsvéti finomságokból nincs hiány sem a boltokban, sem a piacon. A választék bőséges, az árak nagyon széles palettán mozognak. Egészen olcsón is hozzájuthatunk a különböző sonkákhoz, de ha igazi primőr árura vágyunk, akkor mélyen zsebbe kell nyúlni.

A járványhelyzet ellenére a legtöbb családnál nem hiányoznak majd a hagyományos húsvéti finomságok az ünnepi asztalról. A tojás, a főtt kolbász, a torma, az újhagyma és retek mellett a főszerepet természetesen a sonkák és főtt-füstölt csülkök kapják. Körbenéztünk Kecskeméten, hogy milyen a kínálat.

Választékra nem lehet panasz. A Budai utcai nagypiacon a húspultokban gyönyörű sonkák, csülkök sorakoznak. Az árak jellemzően magasabbak, mint a különböző élelmiszerboltokban, de a minőséget meg kell fizetni, ahogyan a mondás is tartja. Felkerestünk nagyobb üzleteket is. Van olyan hipermarket, ahol zsúfolásig telve vannak a nagy hűtők kötözött sonkákkal, a csemegepultban pedig akciós hátsó csülkök és sonkák csábítják a vevőket. A kisebb üzletekben is bőséges a felhozatal, még ha a választék szerényebb is.

Az arany középutat a Szil-Coop élelmiszer-áruházban találtuk meg, ahol szép a kínálat, de nem kell elveszni a többtucatnyi sonkakínálatban.

A csemegeosztály vezetőjét, Kónyáné Zsuzsát a tapasztalatokról faggattuk.

– Őszintén bevallhatom, a múlt héten nagyon megijedtem. Berendeltünk elég sok húsvéti sonkát és csülköt, de kereslet alig mutatkozott rájuk. Féltem, hogy rajtunk marad. Ezen a héten azonban megindult a vásárlás, szépen fogy a friss áru – árulta el az osztályvezető.

– Elsősorban a szívsonkát viszik, mely hagyományos füstölésű, csont nélküli szín comb. Emellett még a füstölt csülök és a kötözött sonka a sláger. Viszik még a szárazkolbászt is, főként az olcsóbb lángolt kolbászokat, melyeket a kifőtt sonka levében főzik majd meg. Azt tapasztaljuk, hogy a vevők kisebb mennyiségben vásárolnak a húsvéti finomságokból, ami érthető is, hiszen vélhetően nem lesznek nagy családi ünnepi ebédek. Az árak nálunk nem emelkedtek, mivel egész évben kapható például a szívsonka vagy a hátsó csülök, ugyanannyiért adjuk mindet most is – tette hozzá.

A sonkát, csülköt az emberek leginkább csak húsvétra vásárolják meg. Az év többi részében csak jóval kisebb mennyiségben fogy. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon mi lesz a kimaradt finomságokkal.

– Sokan az ünnepek utáni napokban, hetekben újra vesznek sonkát, csülköt. Szeretik újra ízlelni és ismét átélni a torma, újhagyma, sonka összeállítást reggelire. Ezen termékeink szavatossági ideje egyébként is hosszú, a későbbiekben is el tudjuk adni. Egyedül a kötözött sonka az, amelynek rövidebb, de ezen termékünk általában el is fogy az ünnepekre – osztotta meg tapasztalatait Kónyáné Zsuzsa.