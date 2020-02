Idén a fejlődésre helyezik a hangsúlyt

Hatalmas siker koronázta a TST-gálát, a Hírös Agórában telt ház előtt látványos műsor keretében tizenöt produkciót adtak elő.

A TST Dance Club fiatal táncosai jól kezdték a 2020-as esztendőt. Hatalmas siker koronázta a TST-gálát, a Hírös Agórában telt ház előtt látványos műsor keretében tizenöt produkciót adtak elő. Színpadra lépett többek között a tavalyi világbajnokságon harmadik helyezést szerzett Reborn Team is.

Váczi Niki vezető koreográfus elmondta: az elmúlt hétvégén Budapesten jártak az Amita Dance Jam országos versenyen, ahol ismét kitettek magukért a tanítványai.

– Nagyon büszke vagyok mindenkire. Egy családként szurkolunk, örültünk és sírtunk a nevetéstől – mesélte Váczi Niki a legutóbbi verseny kapcsán. – Most pedig már készülünk a február harmadik hétvégéjén megrendezendő Dance Universum nemzetközi minősítő táncversenyre, melynek Kiskunfélegyháza ad otthont. Bízunk benne, hogy ismét szép eredményeket érünk el – tette hozzá.

A TST-sek az előző években többször is indultak a világbajnokságon, kiváló eredményeikről többször is hírt adtunk. Idén azonban már biztos, hogy nem mennek. Az elhivatottságukat, tehetségüket és szakmai sikereiket látva a kvalifikáció biztosan sikerülne, de közbeszólt az élet. Váczi Nikitől megtudtuk, mivel a Reborn Team csapat tagjai közül többen is idén érettségiznek, így nem tudnák a maximumot nyújtani, csak a tanulás rovására.

Jövőre azonban mindenképpen szeretnék újra képviselni hazánkat és Kecskemétet a világbajnokságon. A cél, hogy a Reborn Team mellett a Race Formation formáció is induljon a 2021-es világbajnokságon. A 2020-as év így a kisebb hazai versenyekről szól majd a TST berkein belül. A szakmai fejlődés érdekében több workshopot is rendeznek magyar és külföldi tánctanárok bevonásával.