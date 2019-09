Huszonöt éves fennállását ünnepelte a bál

Jubileumához érkezett a fülöpjakabi szüreti felvonulás és bál, amelyet huszonöt éve rendez meg az Alfa 94’ Szabadidős Klub. A hagyományőrző esemény az elmúlt évek alatt a falu legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát.

Szombaton nagy érdeklődés mellett ünnepelték a jeles évfordulót. Elhangzott, hogy az elmúlt negyedszázad alatt 2014 táncos vett részt a rendezvényen, sokan minden évben részesei voltak a bemutatónak. Idén a legfia­talabb táncos Bukovszki Sándor volt, aki alig múlt hároméves. A legidősebb táncos pedig Kürtösi József, aki 55 esztendős. Olyan fülöpjakabi család is van, amelynek minden tagja táncolt valamelyik csoportban – sorolta a megnyitón Kovács Imre, az esemény házigazdája. Azt is elmondta, a hosszú hetek próbái nem jelentettek nehézséget a táncosoknak, hiszen sokszor éjszakába nyúló beszélgetések követték a próbákat. Az elmúlt 25 év alatt barátságok, szerelmek szövődtek a párok között, sőt több házasság is köttetett ezekből az ismerkedésekből.

A szombati eseményen felidézték azt is, hogy 1994 áprilisában alakult meg a hagyományőrző eseményt szervező Alfa 94’ Szabadidős Klub Szénási Zoltán és felesége, Aranka kezdeményezésére. A baráti társaság az elmúlt több mint két évtized alatt számtalan kirándulást és egyéb eseményt szervezett.

Már hagyomány az is, hogy ilyenkor a nagyközönség előtt adják át a Virágos Fülöpjakabért díjakat. Ezúttal Szénási Zoltán polgármester és Heródekné Szász Ágota jegyző Csányi Istvánnénak, Juhász Andreának, Csáki Jánosnénak, Dora Jánosnak és Doráné Tóth Katalinnak adta át az alakomra készült plakettet, elismerve faluszépítő munkájukat.