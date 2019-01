Huszonöt éve szolgálják a szabadszállási közösséget

Huszonöt esztendeje látja el a lelkipásztori feladatokat Szabadszálláson Máté Sándor és felesége, Máté Sándorné Emese. A házaspárt és családját hálaadó istentisztelet keretében köszöntötte a minap a presbitérium, a gyülekezet, az egyházmegye, a város, valamint a magyar országgyűlés nevében dr. Salacz László.

A lelkész házaspár 1994. január 7-én, egy hideg téli napon érkezett Bajánsenyéről Szabadszállásra négy gyermekkel, Annával, Judittal, Csabával és Danival. Akkoriban az egyik legfontosabb tennivalójuk a gyülekezetépítés volt, áldásos szolgálatuknak köszönhetően tíz év után a létszám közel háromszorosára növekedett. A rendszerváltás után az egyházközség kezelésébe került a diákotthon, ahol a tanyán élő családok gyermekei voltak elhelyezve tanítási napokon. A házaspár mindemellett az alapfokú művészeti iskola létrehozásán is munkálkodott, ami 1997-ben meg is valósult.

– A művészeti iskolában kezdetben hangszeres képzések folytak, ezzel párhuzamosan képzőművészeti ágon és drámaszakon is oktattak. Később kihelyezett tagozata is volt az iskolának Fülöpszálláson, ahol néptánccsoport működött, ekkor már közel száznyolcvan növendék járt az intézménybe. A diákok oktatásáról kiválóan képzett és felkészült tanárok gondoskodtak, a művészeti iskola igazgatója a nagytiszteletű asszony volt. Máté Sándor és neje nemcsak az oktatás, hanem az építkezés, a művészetek és a közösségi élet területén is maradandót alkotott. Nevükhöz fűződik a Szász Károly Református Kórus, a Baba-mama Klub, a Csillagvarrókör létrehozása, a vasárnapi gyermek-istentiszteletek bevezetése – ismertette a lelkész házaspár tevékenységét Holczmann Mihály, a református egyházközség gondnoka.

Hörcsök Imre, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye főgondnoka beszédében a Máté házaspár oktató, nevelő, lelki és tehetséggondozó, valamint kiemelkedő gyülekezeti munkáját hangsúlyozta beszédében. Elmondta: minden lelkipásztor szolgálati idejében nagy kihívást jelent a fizikálisan megvalósuló építkezés is, mert ez nemcsak a jelen tetteinek mérföldköve, hanem a jövő záloga is. Szabadszálláson ide sorolható az egyházi tulajdonú épületek felújítása, a gyülekezet anyagi javainak gyarapítása is. Egyebek mellett megépült az új parókia, kívül-belül megújult a református templom, jelentős fejlesztések valósultak meg a temetőben.

A református és a katolikus gyülekezet, valamint a város hatékony együttműködésének gyümölcsöző eredményeit Kiss József plébános és dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás polgármestere méltatta.

– A lelkész házaspár tevékenysége inkább nevezhető hivatásnak, mint munkának. Az eredmények tükrében bizton állítható, hogy többet tettek és tesznek a közösségért, mint az átlagosan elvárható, elegendő volna – emelte ki dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője.

A hálaadó istentiszteleten Ferenczy Csaba és felesége, Ferenczyné Koós Anita művész-tanár orgonaszóval, a Törökné Novadovszky Nelli vezette kórus énekszóval, Török László verssel köszöntötte a jubiláló lelkipásztorokat.

– A nagytiszteletű úr és a nagytiszteletű asszony lelkipásztori szolgálatuk során gyümölcsöző magvetést, lelki építkezést és anyagi gyarapodást végeztek a szabadszállási gyülekezetben – összegezte a huszonöt esztendő munkáját Holczmann Mihály, majd a köszönet jeléül a presbitérium nevében emléklapot adott át Máté Sándornak és feleségének.

Huszonöt év számokban

A lelkész házaspár az elmúlt huszonöt év alatt hétszáz gyermeket keresztelt meg, hatszázötven gyermeket és hatvan felnőttet konfirmáltak, száz ifjú pár házasságkötését áldották meg, a földi zarándokutak végén közel ezerkétszáz alkalommal kérték Isten vigasztalását a ravatalnál temetési búcsúztatásokon. Számos más gyülekezeti alkalmakon – mint a hittan­táborokban, gyülekezeti kirándulásokon vagy éppen a szeretetvendégségeken – is szólt az ige a gyülekezet lelki épülésére.