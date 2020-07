Húsz új kerékpárt kaptak az ünnepségen a jakabi gyerekek

Új parkolót kapott a Fészek óvoda, megújult az egyik csoportszoba, a játékállomány pedig húsz gyermekkerékpárral gazdagodott az önkormányzat jóvoltából.

Vasárnap a hármas ünnep keretében, a megújult templom és művelődési ház avatása után adták át az intézmény új parkolóját. A Fészek óvoda – nevéhez méltóan – a kéményén gólyákkal teli fészekkel fogadta a vendégeket, melyet örömmel szemlélt meg mindenki.

Az avatáson Szabó György Róbert polgármester elmondta: Jakabszállás Község Önkormányzata több millió forintból újította meg a Fészek óvoda bejárati részét. Kialakított több mint tíz parkolót és mozgáskorlátozotti feljárót épített. Ezzel egy időben megújította a zöldfelületet, hogy minél virágosabbá váljon az intézmény környezete. A biztonságos közlekedés reményében pedig egyirányúsították az óvoda előtti utcaszakaszt.

Az avatáson a nemzeti színű szalagot Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője, Szabó György Róbert polgármester és Cigányné Pál Terézia alpolgármester vágta át. A parkolót dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti katolikus főegyházmegye érseke áldotta meg.

A parkoló építésével párhuzamosan, szintén pályázati támogatásból, az egyik csoportszoba is megújult, lecserélték a több évtizedes bútorokat is. A csoportszobát a vendégek is megtekinthették.

Az óvodába jelenleg mintegy nyolcvan gyermek jár. Az intézménynek az önkormányzat húsz gyermekkerékpárt vásárolt, melyből a polgármester jelképesen kettőt átadott az ünnepségen. Két kis ovis, Pomozi Petra és Takács Ármin örömmel próbakörre vitte a bringákat az új parkolóban.