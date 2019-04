Húsvétvasárnapi motoros bulit tartottak Majsán (galéria)

Közel háromszáz motoros találkozott vasárnap Kiskunmajsán, ahol immár tizennyolcadik szezonnyitó buliját tartotta a Homoki Viperák Motoros Baráti Kör.

A kígyósi motorosok meghívását rengetegen fogadták el, így délutánra benépesült a városszéli ipari park. A programok az NDK-s csodaparipák, a Simsonok gyorsulási versenyével indultak, de mint azt Benedek Róbert főszervező mondogatta: „a simsonosokból lesznek az igazi motorosok”. Mindezt a maga példájával is igazolni tudja, hiszen ő is így kezdte, amikor általános iskolás korában a kelet-német járgány nyergében döngetett a kígyóspusztai dűlőkön.

Az elmaradhatatlan felvonulás is része volt az összejövetelnek, amit extrém bemutatók – trial és motoros – is színesítettek, de tartottak lassulási versenyt és megválasztották a legszebb hangú motorokat is.