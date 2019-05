Hungarikumokat ünnepelnek Kecskeméten

Radics Sándor jóvoltából a cimbalom és a 100 tagú cigányzenekar is ott lesz a pénteken kezdődő Helyi Termék Ünnepen, melynek idei különlegessége, hogy hazai hungarikumok kapnak fő szerepet.

A X. Helyi Termék Ünnepen május 10–12. között Kecskemét belvárosában – a Nagytemplom mögött és a Deák Ferenc téren – megelevenedik magyarságunk számos értéke. A Hungarikum Kiállítás mellett kóstolók, kulturális programok és vásári hangulat színesíti a rendezvényt.

A hungarikumok gazdag tárháza várja a fesztiválozókat. Megkóstolhatják az Erős Pistát, a Piros Aranyat, a tiszai és bajai halászlevet, a magyar gulyáslevest, a debreceni páros kolbászt, a csabai kolbászt, a hízott libából előállított, valamint a magyar szürke szarvasmarha termékeket, a Gundel palacsintát, a kürtőskalácsot, az akácmézet, valamint fogyaszthatnak pálinkát, fröccsöt, Törley pezsgőt, Unicumot, egri bikavért és tokaji aszút. Emellett fellép többek között a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és Radics Sándor cimbalmozik. Mind a cigányzenekar, mind a cimbalom ugyanis már hungarikum.

Radics Sándor Európa Unió nagydíjas mestercimbalmos nem ismeretlen a kecskeméti közönség előtt. Bár Budapesten nőtt fel, az elmúlt néhány évtizedben kecskemétivé vált. Színvonalas cimbalomjátékának köszönhetően világszerte népszerű és keresett művész. Bejárta a világot, Japántól Amerikán át Hollandiáig mindenhol népes rajongótábora van.

A világ legnagyobb zenekaraiban játszott, mielőtt szólókarrierére fókuszált volna, a 100 tagú cigányzenekarral is számos helyen fellépett.

Radics Sándor zenei repertoárja nagyon sokszínű. A hangulatos cigányzene mellett klasszikus és modern műveket is szívesen játszik. A magyar turizmus zenei szószólója több alkalommal képviselte már hazánkat világszintű rendezvényeken.

– Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a cimbalomjátékom is helyet kapott a Helyi Termék Ünnepen – hangsúlyozta Radics Sándor. – Barátaim a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának tagjai is, akikkel korábban én is játszottam. Velük együtt lépek fel, valamint a műsorunk vendég fellépője lesz barátom és rokonom, Kökény Tamás is, aki a kedvemért vállalta el, hogy énekel a fesztiválon – árulta el.

Radics Sándor elmesélte: zenészcsaládból származik, édesapja, bátyja, nagybátyja, nagyapja és dédapja is cimbalmozott.

– Évtizedek óta játszom cimbalmon, nem tudok betelni a gyönyörű hangjával. Akárcsak a közönségem, amely a világ minden táján boldogan hallgatja. Büszke vagyok arra, hogy hungarikummá választották az általam oly annyira tisztelt hangszert – tette hozzá.

Radics Sándor zenei pályafutása zongorával indult.

– Domonyban nőttem fel. Ministránsként, hatéves koromban a helyi pap – mivel tudta, hogy zenészcsaládból származom – szeretett volna megtanítani zongorázni. Úgy gondolta, hogy kántor lehet majd belőlem. Édesapám azonban ragaszkodott volna ahhoz, hogy vigyem a családi tradíciót és cimbalmozzam. Így néhány év zongorázás után a cimbalom mellett döntöttem.

A cimbalom iránti családi szenvedély azonban, úgy tűnik, megszakad, mivel Radics Sándor fiai más pályát választottak. Az egyik filmrendező lett, a másik orvosi pályára készül.

– Úgy gondolom, az ember mindegy, milyen szakmát választ, zenész, orvos vagy éppen kőműves lesz, az a fontos, hogy azt teljes odaadással és szeretettel művelje – vélte a híres cimbalmos, aki az elmúlt évben még Elton Johnnal is játszott közösen.

A zenész az elmúlt évtizedekben bejárta a világot. Idén nyáron visszatér Amerikába. Los Angelesben, San Diegóban és Las Vegas magyar házaiban és templomaiban zenél majd.

A soltvadkerti templomot is segíti

Radics Sándor az elmúlt években számos jótékonysági koncertet adott nemes célból. Június 8-án, szombaton, 18 órakor a soltvadkerti katolikus templomban zenél, ahol barátja, dr. Jeney Gábor atya szolgál. A jótékonysági rendezvény bevételét a templom felújítására ajánlja fel. A koncerten több sztárvendég is fellép, többek között a zenész unokahúga, Radics Gigi.