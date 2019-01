Hulladék papírból fonnak kosarakat, asztaldíszeket

A papírfonás manapság igen népszerű kézműves tevékenységnek számít, ami gombamód terjed országunkban is. Szalkszentmártonban immáron két esztendeje hódít ez a kreativitást, türelmet kívánó szabadidős tevékenység, az idősebb és a fiatalabb korosztály körében egyaránt.

A papírfonás nem tudni, hogy honnan ered, de Oroszország, Szlovákia, Csehország után hazánkban is egyre többen művelik a viszonylag olcsónak mondható szabadidős tevékenységet. Szalkszentmártonban Krepsz Andrea és Mészárosová Alena kezdeményezésére jött létre két éve a Fonoda szakkör, ami mára már talán a legnépszerűbb kézművességnek számít a faluban.

– A papírfonás technikájára Krepsz Andrea figyelt fel az interneten, ami olyannyira megtetszett neki, hogy azon nyomban el is indult, hogy beszerezze az alapanyagokat. Útközben összetalálkozott Mészárosová Alenával, akiről kiderült, hogy ő bizony már jó ideje fonogatja a papírt otthonában. Cseh származása révén előbb tudott a technikáról, mint a magyarok. A híren felbuzdulva az ötletgazda azonnal ki is nevezte Alenát oktatónak – mesélt a kezdetekről Czuczor Teca.

A szakkör ezzel a két fővel indult, majd később a helyi és a közösségi internetes felületeken toboroztak tagokat. A létszám rövidesen felduzzadt, először a középkorúak és nyugdíjasok, később a fiatalok is érdeklődni kezdtek a papírfonás iránt. Már az első két hónap után kinőtték a könyvtárat, mivel befogadták a környező településekről érkező tanulni vágyókat is. A foglalkozások szerdánként, heti három órában zajlottak és zajlanak ma is. A fonodások azóta kapcsolatot tartanak egy országos papírfonó csoporttal, rendszeresen írnak blogot, cserélnek eszmét, tapasztalatot velük, vagy mutatják be az elkészült műveiket nekik. Sőt, a község népének is bemutatkoztak már: augusztus 20-án mintegy ötszáz kosarat állítottak ki a falunapon. Utána annyi rendelés érkezett, hogy alig győzték teljesíteni.

– A papírfonás alapja a hulladék papír hasznosítása, újra felhasználása. Az újságokat elsőként csíkokra vágjuk, majd bicikliküllőkre tekerjük. A papírvesszők egyik vége keskenyebb, ami toldásukat teszi lehetővé. Elkészítésükhöz faragasztót használunk. A kész csövecskék ugyanúgy néznek ki, mint a favesszők, amit a klasszikus kosárfonáshoz használnak. A technika is lényegében ugyanaz – ismertette a munkafolyamat lényegét Czuczor Teca.

Az egészen kicsi kosaraktól kezdve a nagy tárolókig, szekrényig szinte bármit meg lehet fonni papírból. Sok esetben a tervezés sokkal nehezebb feladat, mint a kivitelezés. Nem elég azonban a legfontosabb alapanyag, az újság beszerzése. Szükség van festékekre, lazúrokra, lakkokra, csipeszekre is, melyek bizony, ha nem is olyan sokba, de azért pénzbe kerülnek.

– A szakkörünkben készült termékek nagy részét elajándékoztuk, kaptak belőle támogatóink, a könyvtár, a művelődési ház, az önkormányzat és természetesen családtagjaink és ismerőseink is. Ám olyan sok kosárka és dísztárgy készült, hogy a többletet értékesítettük. A befolyt pénzt az alapanyagok beszerzésére fordítottuk. Anyagi lehetőségeink azonban határt szabtak a szakkör tovább fejlődésének, így kapóra jött a hátrányos helyzetben lévő települések felzárkóztatását elősegítő program, mely újabb anyagi forrásokhoz juttatta közösségünket – emelte ki a kézművescsoport menedzsere.

Köszönhetően az európai uniós támogatásnak, a fonoda tavasszal már sokkal több érdeklődőt tudott fogadni. A közösségbe nemcsak felnőttek, hanem gyermekek is jelentkeztek. Meglepő módon több a fiú, mint a lány. A szakkör legfiatalabb tagja épphogy betöltötte a tizenegyedik életévét.

– A papírfonást könnyen megtanultam és kiváló időtöltés számomra. Az első munkám egy kisebb kosárka volt, a legnehezebb pedig egy jóval nagyobb, amit a helyi labdarúgó-egyesület, a Szalkszentmártoni KLSE címerével díszítettem – mondta el kérdésünkre Halász Zsadán.

– Tavaly decemberben látogattam el első alkalommal a fonodába, és itt ragadtam. Első alkotásom egy asztaldísz volt, amivel nagyon megszenvedtem. Ma már otthon sem pihenek, folyamatosan kerülnek ki kezem alól az újabbnál újabb kosarak, dísztárgyak – mesélte mosolyogva a legidősebb tag, a hatvannyolc éves Durvay Endréné, majd hozzátette: – Nagyon szeretem csinálni, mert kikapcsol, és a közösségben is nagyon jól érzem magam.

Fontos a jó ragasztó

A papírfonást nem nehéz megtanulni, van olyan, aki már a harmadik alkalom után alkalmazni tudta a fogásokat. Titka a biztos pálcatekerés, a nagyon jó ragasztó, a harmadik pedig a technika. A jól sikerült munkát a kíváncsi szemek nem igazán tudják megkülönböztetni a vesszőből fontaktól.

Kincsesláda papírból

– Nagyon sokféle használati és dísztárgy kerül ki a fonodások kezei alól, aminek csak a fantázia szab határt. Magam például egy nagy méretű, rézveretekkel díszített kincsesládát is készítettem már. Idén karácsonyra pedig egy hatalmas, zöld színű papírfenyővel szeretnénk meglepni a falut – tette hozzá Czuczor Teca.