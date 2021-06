Hosszú idő után ismét költ kis csér a Csaj-tavon

Magyarország egyik ritka költő faja a kis csér 1970 óta nem fészkelt a Csaj-tónál.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

A kis csér Európa legkisebb csérféléje, a Duna és a Dráva kavicsos zátonyain, a Kiskunságban és a Hortobágyon mindig is csak kis számban fészkelt. A Csaj-tónál legutóbb 1970-ben volt sikeres költés, melyről akkor Bankovics Attila számolt be. Mivel a költőhely a következő évben árasztás alá került, így el is tűnt innen a faj – írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park.

A közleményből kiderül, hogy idén a halastórendszer 9-es tóegységében alacsonyan tartott vízszinttel zátonyokat hozott létre a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, melyek kiváló fészkelőhelyet nyújtanak a partimadaraknak, sirályoknak, cséreknek. A zátonyokon 260-275 pár gulipán, 54 pár gólyatöcs és 14 pár küszvágó csér rakott fészket, amely már önmagában is nagy eredmény. Ebben az évben három pár kis csér is fészkelésbe kezdett. Jelenlétüket és násztevékenységüket többen is észlelték már június folyamán, de Szél Antalnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának sikerült azt is megfigyelnie, hogy két párnak már tojásos fészekalja van.

A kis csér fiókái kikelés után pár nap múlva elhagyják a fészket és a közelben várják az eleséggel érkező szüleiket. Apró halakkal, rákokkal táplálkoznak, de repülő rovarokat is elkaphatnak.

A kis csér nagyon hasonlít a nála gyakoribb küszvágó csérre, de könnyen megkülönböztethető, hiszen a költési időben feltűnő fehér homlokfoltja van, lába sárga, a csőre szintén sárga, de a vége fekete, valamint mérete is jóval kisebb. A küszvágó csér homloka és fejtetője egyszínű fekete, költési szezonban csőrük erőteljesen kipirosodik, de a vége fekete marad.

A kis csér Magyarországon fokozottan védett madárfaj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke értéke 500 ezer forint.