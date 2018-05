Hősképzőt és bűvésztábort szerveznek Kecskeméten

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön a Hírös Agóra Nonprofit Kft. az idei táborozásaikkal kapcsolatos tudnivalókról.

Idén nyáron is a Kecskeméten és környékén lévő öt telephelyen szervezik meg 96 különböző, nem bentlakásos táborukat a június 18. és augusztus 25. közötti vakációs időszakban. Habuda Ibolya, a Hírös Agóra közművelődésivezető-helyettese elmondta, hogy táboraikra érdemes időben jelentkezni, mert az előző évek tapasztalatai alapján legnépszerűbb táboraik igen hamar megtelnek.

A fiatalokat 4-től 18 éves korig várják, a legkisebbeket tematikus ovis táborral, a legnagyobbakat pedig extrém élménytáborral. Ez utóbbi lehetőséget nyújt a bátor ifjaknak ahhoz, hogy kipróbálják a falmászást, a vízi sportokat, sőt, túlélőnapon is részt vehetnek.

A végletek mellett az idei táborkínálat igen széles: a hagyományos táborok mellett különlegességeket is kipróbálhatnak a fiatalok. Ilyen például a bűvész, hősképző vagy a terápiás kutyákkal együtt tartott tábor.

A helyi táborok mellett Parádon bentlakásos táborba várják a fiatalokat. Az önkormányzat idén 15 millió forintot bocsát rendelkezésre, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei ingyen táborozhassanak Parádon. Habuda Ibolya hozzátette, hogy aki május 25-ig regisztrál a táborba és május 31-ig befizeti, gyermeknapi kedvezményt kap a tábor árából. A Hírös Agóra május 27-én egész napos programokra várja a családokat gyereknap alkalmából Kecskemét főterén.