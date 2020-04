Horgásztó is lehet a bátyai kísérleti projektből

Bár az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében elnevezésű projekt bátyai megvalósításából még több mint egy év hátra van, már most látványos eredményeket ért el.

A program lényege egy adott terület vízmegtartó hatásának kialakítása, de szeretnék, ha ezzel párhuzamosan rekreációs helyszínként, sőt, horgásztóként is szolgálna.

– A területre összesen 700 fa elültetését terveztük. Ennek egy részét még iskolázni kell, ültetésük csak jövőre fog megvalósulni, de maga a tározó már szerkezetkész – jelentette be a program legfrissebb fejleményét Bátya polgármestere. Fekete Csaba a község délkeleti részén, a temető mellett készülő, mesterséges víztározóról elmondta: nem szabályos, például négyzet alakú medence létrehozását tűzték ki célul; sokkal inkább a természetes megjelenésre törekednek. Fontos, hogy a lakosság magáénak érezze a változatos mélységű tározót; ezért is szervezték úgy, hogy közösségi tevékenységként teljesítik a hozzá kapcsolódó faültetést. – Ennek a megmozdulásnak a legnagyobb jelentősége a szemléletformálásban volt, hogy felhívjuk a figyelmet a telepítés fontosságára, illetve, hogy megtapasztaltuk, milyen jó közösen tenni egy jó ügy érdekében – foglalta össze.

A polgármester elárulta: már létrehozták az állóvízhez kötődő növények és állatok élettereként szolgáló tározót, aminek természetesen van sekélyebb és mélyebb része, sőt, a közepén sziget áll. A környezetét úgy tervezték, hogy praktikusan rekreációs célokat is szolgáljon, így a partjára rönkbútorokat fognak kihelyezni, főzőhelyet építenek, mi több, ha elegendő víz gyűlik össze benne, akkor halakat is telepítenek, hogy horgásztóként működhessen.

A több mint másfél millió euró összértékű projekt „a vízmegtartó megoldások létrehozásáról és népszerűsítéséről” szól, és Bátya mellett négy másik hazai település vesz részt benne. Ha elkészülnek – várhatóan jóval a jövő augusztusi határidő előtt –, akkor a környezeti és társadalmi hatásokat, tapasztalatokat kielemzik, hogy megoszthassák más önkormányzatokkal vagy gazdasági szektorokkal, esetleg a vállalkozói és civil szférával – mutatott rá Fekete Csaba.