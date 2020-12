Horgászrendi változás a dunapataji Szelidi-tavon

Idén háromszáz mázsa hal került a dunapataji Szelidi-tóba. A rekord mennyiségű telepítés után horgászrendi változás várhatóak a tavon.

Mint arról korábban beszámoltunk, december első hetében lezajlott az ez évi utolsó, nagy haltelepítés a Szelidi-tavon. Több mint hetven mázsa 2,5 kilogramm átlagsúlyú ponty került a vízbe, mellyel a Dunapataji Horgászegyesület elérte a minden eddiginél nagyobb, háromszáz mázsás éves rekordtelepítést.

Csókás András, a dunapataji egyesület elnöke a baon.hu érdeklődésére elmondta, hogy a Szelidi-tónál jól működött a Nyaralj itthon! kampány, nagyon sok napijegyes horgász kereste fel a tavat, akik remélhetőleg jövőre is visszatérnek. A napijegyekből befolyt összeg komoly bevételt jelentett az egyesületnek, így az ő érdekeiket is szem előtt tartva kisebb módosításokat vezetnek be a horgászrendben.

Az továbbra is szabály, hogy a pontyokat öt kilogrammig lehet megtartani, az afölöttieket vissza kell engedni, de ezek megfogása is hatalmas élményt jelent a horgászoknak.

A napijeggyel horgászók ezután a 24 órás jeggyel az eddigi kettő helyett három pontyot zsákmányolhatnak. Nyilván ez akkor lesz lehetséges, ha az éves területi engedéllyel horgászók nem fogják ki már tavasszal a betelepített halállomány nagy részét. Ennek érdekében az éves területi engedéllyel kifogható negyvendarabos pontykvóta egyik felét az első fél évben, a másik felét pedig a második fél évben lehet elvinni. Ez azt jelenti, hogy június 30-ig húsz, illetve a második fél évben ismét húsz ponty tartható meg. Természetesen az a horgász, aki az első fél évben nem fogja ki az engedélyezett húszat, az a fennmaradó részt az év második felében kifoghatja – tájékoztatta a baon.hu-t Csókás András egyesületi elnök.

Borítóképünk illusztráció.