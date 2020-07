Holczmann Mihály: az illegális bevándorlók veszélyt jelentenek

Holczmann Mihály, a szabadszállási református egyházközség gondnoka egyértelműnek és szükségszerűnek tartja, hogy kormányunk nem csak a választási időszakban kéri ki a választópolgárok véleményét. Megítélése szerint állampolgári kötelesség kitölteni a nemzeti konzultációs kérdőívet, mert olyan életszerű kérdések szerepelnek benne, melyek megválaszolása elősegíti a döntéshozók munkáját.

– A rendszerváltás óta a jobboldali szavazók táborába tartozom. Igazából nemzeti keresztény konzervatív beállítottságú vagyok és a konzultációs kérdőív kérdéseire adott válaszaim is ezt tükrözik. A kormánynak a megváltozott körülmények között is kötelessége gondoskodni arról, hogy az ország gazdaságának működése és teljesítőképessége megmaradjon. Az emberek megélhetése, egészségügyi ellátása és az oktatáshoz való hozzáférése biztosított legyen. Helyesnek tartom a gazdaságvédelmi intézkedések többségét, mert nagyon fontos, hogy aki szeretne dolgozni ebben a vírusos időszakban is, megtehesse – fogalmazott az egyházközségi gondnok.

Holczmann Mihály helyesnek tartja a migráció kérdését, ezen belül a magyar határ szigorú védelmét. Úgy gondolja, kulcskérdés, hogy országunkba lehetőleg ne hurcolják be a koronavírust, melynek egyik formája a turizmus, a másik pedig – amit jóval veszélyesebbnek tart – az illegális határátlépés. Ez estben ugyanis nem lehet kontrollálni azokat a személyeket, akik átlépik a határt.

– Keresztény emberként nem zárkózom el a szolidaritástól, hiszen ez fontos dolog. Természetesen a rászorulók menedéket kaphatnak nálunk. Azok viszont, akik úgy akarnak bejönni az országba, hogy nevüket, származásukat, egészségügyi állapotukat sem hajlandók felfedni, potenciális veszélyt jelentenek nemzetünkre. Azt gondolom, hogy a konzultációban fontos kérdések vetődtek fel, melyeket mára családommal együtt megválaszoltunk, és tartalmukkal messzemenően egyetértünk – tette hozzá Holczmann Mihály.