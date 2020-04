Hírességeknek tehetik fel kérdéseiket a nagykőrösiek

Továbbra sem hagyják magukra a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és Muzeális Gyűjtemény munkatársai az intézmény látogatóit a járványhelyzetben. A meglévő videósorozatok mellett új kezdeményezésekkel csempészik be a kultúrát az otthonokba: rajzpályázatot, családi vetélkedőt hirdetnek, és májustól Karantéma a kultúra címmel indítanak hírességekkel készült online beszélgetős műsort.

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és Muzeális Gyűjtemény már több kezdeményezést hozott létre, mellyel a járvány idején a családok otthonába varázsolják a kultúrát az online téren keresztül. Így született meg több nagy sikerű videósorozat, melyben a Muzeális Gyűjtemény különleges darabjait mutatják be, a helyi könyvtár munkatársa meséket olvas fel a gyerekeknek és a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny döntőseinek produkcióit tekinthetik meg a kultúrára szomjazók. Most további, a közösséget is megmozdító kezdeményezésekkel gazdagodott a nagykőrösi online kultúra kínálata – tájékoztatott Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója.

Áprilisban a Föld napja alkalmából rajzpályázatot hirdettek három korcsoportban, melynek témája az egészséges és szép környezet megóvása. Az első korcsoportba az óvodások nevezhetnek, a másodikba az első és második osztályos általános iskolások, míg a harmadikba a harmadikos és a negyedikes elemisták nyújthatták be rajzaikat A3-as vagy A4-es méretben. Az elkészült pályamunkákat lefotózva küldhetik be a családok a [email protected] elektronikus postafiókba. Az összes beérkezett rajzot feltöltik a kulturális központ Facebook-oldalára, ahol a látogatók kedveléseikkel szavazhatnak az egyes alkotásokra.

A központ online keresztrejtvényeket is feltölt honlapjára, főként nagykőrösi témákban, Szeretlek Nagykőrös! címmel pedig családi vetélkedőt hirdetnek a Nagykőrös Önkormányzati Hírek lapban. Az összes májusi lapszámban megjelentetnek egy feladatot és egy menetlevelet, amit minden feladat alkalmával helyesen kell kitölteni. Például az első feladat egy tulipánszámláló lesz, meg kell számolni, hogy hány tulipán látható a közzétett fotón, majd e mellé a tavaszról és a virágokról kell írni egy néhány soros verset. Aki mind a négy feladatot teljesíti, online beküldheti a megfejtéseket. A helyes megfejtők között családi pizzákat sorsolnak ki.

Mivel most nincs lehetőség közönségtalálkozók megtartására, májusban online formában kárpótolják a nagykőrösieket, és beszélgetős műsort indítanak el Karantéma a kultúra címmel, melyet a kulturális központ Facebook-oldalára töltenek fel minden szerdán. Ebben ismert személyekkel beszélget Juhász Nándor videókapcsolaton keresztül. Májusban három vendég szerepel majd a műsorban.

Először R. Kárpáti Péter színész-rendezővel, a Barátok közt volt szereplőjével beszélget Juhász Nándor. A második beszélgetőpartner Ambrus Attila, a Viszkis lesz. A harmadik adásban Kovács Róbert színésszel, színházalapítóval és műsorvezetővel beszélget az igazgató, akit a hajdani A világ legrosszabb gyereke szerepéből és a Kölyökidőből ismerhettek meg a tévénézők. A műsor valamelyest interaktív lesz, hiszen a nézők az [email protected] e-mail-címen előzetesen feltehetik kérdéseiket az interjúalanyoknak, melyeket Juhász Nándor tolmácsol számukra. Minden beszélgetésben várhatnak a nézők egy-egy különleges bejelentést is, és hangsúlyt kap az is, hogy mit üzennek a hírességek a nehéz időket megélő helyiek számára.

Juhász Nándor elmondta, hogy a hetente szerdánként jelentkező adásokat felvételről teszik közzé a közösségi oldalon, és bármikor visszanézhetők lesznek. Az első beszélgetést május 6-án láthatják az érdeklődők.