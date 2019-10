Hidratálja a száraz bőrét shea vajjal!

Manapság egyre több olyan terméket dobnak a gyártók a piacra, amik kizárólag természetes alapanyagokat tartalmaznak.

Sok ember érdeklődését felkeltik ezek a készítmények, mint mondjuk a shea vaj is, amit a bőrre kell felvinni. Néhányan a hajon is alkalmazzák, azonban elsődlegesen bőrápolásra szokták megvenni. Amit tudni kell a termékről, az annak az előnyös használata, hiszen egyszerre több készítményt is helyettesíteni tud. Kiválóan megállja a helyét, mint kézkrém, ajakbalzsam, de akár testápolóként is. Már akkor érdemes beszerezni a shea vajat, amikor beköszönt a hűvösebb idő. Köztudott, hogy a hideggel megérkezik a cserepes bőr ideje is, amit mindenképpen kezelni szükséges. Senki sem szereti kitenni magát a hidegnek, azonban az szinte elkerülhetetlen, hogy a bőre ne venné észre az évszakoknak a változását. Ezért is ajánlják a shea vajat, hiszen ez a készítmény megfelelően hidratálja a kiszáradt bőrfelületet. Sőt, még a ráncosodás megelőzésére is javasolják, illetve az érzékenyebb területek kezelésére is. Szerencsére egyáltalán nem okoz bőrirritációt, főleg amennyiben teljes mértékben természetes készítményt szerez be. A shea vajat a medinatural.hu honlapról is megrendelhető, ahol egy leírást is elolvashat annak az elkészítéséről. Tradicionális módszereket alkalmaznak, hogy elkészítsék a krémet, valamint nem adnak hozzá mesterséges adalékokat. Ennek következtében pedig kizárólag előnye származik abból, ha a bőrén alkalmazza azt. Az említett honlapon a fahéj illóolaj is beszerezhető, amit szintén sokan részesítenek előnyben. Ha a hideg időszak beköszöntével kellemes hangulatot szeretne teremteni az otthonában, akkor feltétlenül szerezze be a szóban forgó terméket! Gondoljon csak bele, hogy az illatlámpába csepegtetve milyen légkört képes létesíteni vele. Arról nem is beszélve, hogy a fahéj illóolajnak több előnyös tulajdonsága is van. Említésre méltó például az antibakteriális, illetve antivirális hatása, ami a megfázásos időszakokban hatalmas segítséget jelent. Arról nem is beszélve, hogy előszeretettel használják a kozmetikumokban is, hiszen nemcsak fertőtleníti a bőrt, de feszesíti is azt, valamint a vérkeringést is serkenti. Nem is gondolná, hogy milyen sok területen részesítik előnyben a fahéj illóolajat. Például masszázsnál, izomlazításnál, lábgomba kezelésénél, a narancsbőr eltüntetésénél, ráadásul még az impotencia ellen is. Az említett honlapon elolvashatja, hogy miként használhatja azt szájvízként, vagy fogínyvérzés csökkentésére. Szerencsére egyáltalán nem költséges a megvásárlása, és csupán néhány cseppet szokás felhasználni alkalmanként.