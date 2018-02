A hidegben piacra sem mennek az emberek

Kedden reggel ismét kilátogattunk a kecskeméti piacra, de a hideg, hófúvásos időjárás sokakat megriaszthatott, ugyanis szokatlanul kevés vásárló sétált a standok között.

A hétfői szünnap után élénk nyüzsgés szokta megtölteni a piaccsarnokot keddenként. Most azonban szokatlanul nagy csend, és üres sorok között beszélgettek egymással a kofák. Kérdésünkre több árus is elmondta, hogy számítottak ugyan az alacsonyabb forgalomra, de őket is meglepte, hogy alig akadt vásárló a piacon.

Ami az árakat illeti, komolyabb változás nem történt az utóbbi időben. A paprika és a paradicsom továbbra is 800-900 forint között mozog, a vöröshagyma és a szebb sárgarépa kilója 200 forint környékén alakul. A burgonyából igen széles választék áll rendelkezésre, 80 forinttól egészen 200 forintos kilóárig. A gyümölcsök ára sem változott jelentősen, a legolcsóbb alma 250-es, a narancs és a banán 400 forintos kilónkénti ártól indul.